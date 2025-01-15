Οι αρχές στην Τιχουάνα, πολύ γνωστή πόλη του Μεξικού πάνω στα σύνορα με τις ΗΠΑ, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης εν αναμονή μαζικών απελάσεων μεταναστών χωρίς χαρτιά, αφού ορκιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Δευτέρα.

Το μέτρο εγκρίθηκε το βράδυ προχθές Δευτέρα, ομόφωνα, από το «καβίλδο» (το δημοτικό συμβούλιο) της πόλης, η οποία υποδέχεται πολλούς Μεξικανούς κι αλλοδαπούς που επιδιώκουν να περάσουν τα σύνορα.

Προβλέπει κεφάλαια για την αντιμετώπιση της «ασυνήθιστης κατάστασης» σε περίπτωση που ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει αμέσως πράξη την απειλή του να απελάσει μαζικά αλλοδαπούς χωρίς χαρτιά, συμπεριλαμβανομένων Μεξικανών.

Ο κ. Τραμπ έχει αναγγείλει πως θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ και να κινητοποιήσει τον στρατό, αναθέτοντάς του την αποστολή να απελάσει εκατοντάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες, αφού ορκιστεί εκ νέου πρόεδρος, την 20ή Ιανουαρίου.

Το δημοτικό συμβούλιο στην Τιχουάνα όρισε χώρους που θα μετατραπούν σε κέντρα υποδοχής, με προσφορά υπηρεσιών όπως νομική συνδρομή, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.λπ., σύμφωνα με απολογισμό της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Οι τοπικές αρχές εννοούν να «εγγυηθούν» στους «αδελφούς μετανάστες» πως θα έχουν «αξιοπρεπή μεταχείριση», εξήγησε ο δήμαρχος στην Τιχουάνα, ο Ισμαέλ Μπουργκένιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η Τιχουάνα, πόλη με δυο εκατομμύρια κατοίκους, μετρά ήδη πολλά κέντρα υποδοχής για τους μετανάστες από όλη τη Λατινική Αμερική - κι ενίοτε από την Ασία και την Αφρική.

Μαζί με τη Σιουδάδ Χουάρες, η Τιχουάνα συγκαταλέγεται στους κυριότερους προορισμούς για τους μετανάστες που επιδιώκουν να μπουν στις ΗΠΑ, είτε συμπληρώνοντας αιτήσεις για να τους δοθεί άσυλο, είτε περνώντας τα σύνορα παράτυπα.

Το συνοριακό φυλάκιο Σαν Ισίδρο θεωρείται το πιο πολυάσχολο στον κόσμο.

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα σχέδιο αντιμετώπισης των μαζικών απελάσεων που ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας προτεραιότητα στους Μεξικανούς.

Τα μέτρα συμπεριλαμβάνουν «κουμπί συναγερμού» για τους μεξικανούς υπηκόους που συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, ώστε να ειδοποιείται το κοντινότερο προξενείο.

Πηγή: skai.gr

