Επεισόδια στα οποία ενεπλάκησαν η αστυνομία και υποστηρικτές του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες οδήγησαν στη σύλληψη 41 ανθρώπων στη Λας Πας την Τρίτη, κατά τη δεύτερη ημέρα διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική κρίση έπειτα από πορεία ως την πρωτεύουσα της Βολιβίας.

Από τη Δευτέρα συνελήφθησαν συνολικά 43 άνθρωποι, σύμφωνα με το γραφείο του Συνηγόρου του Λαού, δημόσιας ανεξάρτητης αρχής.

Χιλιάδες υποστηρικτές του Έβο Μοράλες, που επιδιώκει να επιστρέψει στην εξουσία, έφθασαν προχθές Δευτέρα στη Λα Πας έπειτα από πορεία περίπου 100 χιλιομέτρων σε τέσσερις ημέρες για να διαδηλώσουν κατά της οικονομικής κρίσης και να απαιτήσουν την παραίτηση του προέδρου Λουίς Άρσε.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα προσπάθησαν, μάταια, να φθάσουν στην Πλάσα δε Άρμας («Πλατεία των Όπλων»), μπροστά στην έδρα της προεδρίας και του κοινοβουλίου.

Εκπρόσωπος του γραφείου του Συνηγόρου, ο Χουάν Λεδέσμα, δήλωσε ότι η αρχή διαπίστωσε πως «41 άνθρωποι» συνελήφθησαν και πως είναι καλά στην υγεία τους.

Η κινητοποίηση και πορεία είναι η δεύτερη του είδους, έπειτα από εκείνη που είχαν οργανώσει τον Σεπτέμβριο χιλιάδες υποστηρικτές του κ. Μοράλες, στην οποία είχε πάρει μέρος κι ο ίδιος ο πρώην αρχηγός του κράτους.

Έκτοτε ωστόσο ο πρώην πρόεδρος (2006-2019), ηλικίας 65 ετών, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης εξαιτίας υπόθεσης «εμπορίας σαρκός», κατηγορία που αφορά σχέση που φέρεται να είχε με ανήλικη. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο πρώτος αυτόχθονας που εξελέγη ποτέ πρόεδρος της Βολιβίας παραμένει σε οχυρό του στην περιοχή Τσαπάρε, φυλασσόμενος από υποστηρικτές του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

