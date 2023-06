Συναγερμός στις Φιλιππίνες: 14.000 άνθρωποι εκκένωσαν περιοχή γύρω από το ηφαίστειο Μαγιόν - Βίντεο - φωτό

Λάβα ξεπηδά από τον κρατήρα του ηφαιστείου Μαγιόν, ύψους 2.462 μέτρων, στην περιοχή του οποίου κηρύχθηκε συναγερμός την περασμένη εβδομάδα έπειτα από σεισμικές δονήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κατολισθήσεων που παρατηρήθηκα

Τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή γύρω από το ηφαίστειο Μαγιόν στις κεντρικές Φιλιππίνες, από το οποίο εκτοξεύεται λάβα και εκλύονται επιβλαβή αέρια, και μπορεί να χρειαστεί να παραμείνουν μακριά από τα σπίτια τους για μήνες, σύμφωνα με τις αρχές.

Λάβα ξεπηδά από τον κρατήρα του ηφαιστείου Μαγιόν, ύψους 2.462 μέτρων, στην περιοχή του οποίου κηρύχθηκε συναγερμός την περασμένη εβδομάδα έπειτα από σεισμικές δονήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κατολισθήσεων που παρατηρήθηκαν.

«Βάσει των προηγούμενων εμπειριών μας, η ηφαιστειακή αυτή δραστηριότητα μπορεί να επιμείνει για λίγους μήνες», δήλωσε ο Τερέσιτο Μπακολκόλ, ο οποίος είναι επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας, στον ραδιοσταθμό DZMM, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι που ζουν σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο θα χρειαστεί να παραμείνουν σε κέντρα απομάκρυνσης.

Τα στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών δείχνουν ότι οι 14.000 άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί έχουν καταφύγει σε σχολεία και κοινοτικά κέντρα.

Ο Λάρι Γεναρέσας, επικεφαλής κοινότητας στην επαρχία Άλμπεϊ, δήλωσε στον ραδιοσταθμό DZMM ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερα τρόφιμα και πόσιμο νερό για τους απομακρυσθέντες.

Οι αρχές σημείωσαν ότι ο κόσμος που κατοικεί σε μεγαλύτερη απόσταση από το ηφαίστειο θα πρέπει επίσης να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να απομακρυνθεί από τα σπίτια του, ενώ η αστυνομία έχει εγκαταστήσει σημεία ελέγχου για να αποτραπεί τυχόν επιστροφή αυτών που έχουν ήδη απομακρυνθεί.

«Θα εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που απομακρύνθηκαν δεν θα μπορούν να επιστρέψουν έως ότου εκδοθεί οδηγία να το κάνουν», ξεκαθάρισε ο διευθυντής της περιφερειακής αστυνομίας Βεστριμούντο Ομπίνκε.

Το Μαγιόν, πόλος έλξης τουριστών λόγω του σχεδόν τέλειου κωνικού του σχήματος, βρίσκεται μεταξύ των πιο ενεργών από τα 24 ηφαίστεια των Φιλιππίνων και έχει εκραγεί πάνω από 50 φορές τους τελευταίους τέσσερις αιώνες. Η πιο καταστροφική του έκρηξη σημειώθηκε το Φεβρουάριο του 1841 όταν μια πόλη θάφτηκε κάτω από τη λάβα και 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

