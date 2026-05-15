Το FBI προσφέρει αμοιβή 200.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη της Μόνικα Γουίτ (Monica Witt), πρώην ειδικής πράκτορα της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και ειδικής στις υπηρεσίες αντικατασκοπείας. Η Γουίτ κατηγορήθηκε το 2019 για κατασκοπεία, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι διοχέτευσε άκρως απόρρητες αμερικανικές πληροφορίες στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, το FBI ανέφερε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της Γουίτ, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αυτομόλησε στο Ιράν το 2013.

«Το FBI δεν ξεχνά. Πιστεύουμε ότι σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία για το Ιράν, υπάρχει κάποιος που γνωρίζει πού κρύβεται», δήλωσε ο Ντάνιελ Βιερζμπίκι, επικεφαλής του Τμήματος Αντικατασκοπείας και Κυβερνοχώρου στο Γραφείο του FBI στην Ουάσινγκτον.

«Το FBI ζητά τη βοήθειά σας για να συλλάβουμε τη Γουίτ και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη».

Τον Φεβρουάριο του 2019, οι εισαγγελικές αρχές της καταλόγισαν ότι μοιράστηκε με την ιρανική κυβέρνηση πληροφορίες για ένα απόρρητο πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας. Παράλληλα, κατηγορείται ότι βοήθησε τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες να στοχοποιήσουν πρώην συναδέλφους της στην αμερικανική κυβέρνηση, όπως μεταδίδει το CBS News.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Γουίτ συνεργάστηκε με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, την ελίτ των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας που έχει ως στόχο την επέκταση της επιρροής της Τεχεράνης παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Γουίτ κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 1997 και αποχώρησε το 2008. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως εξωτερική συνεργάτιδα του Υπουργείου Άμυνας μέχρι το 2010.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η Γουίτ ταξίδεψε στο Ιράν το 2012 για να παραστεί σε ένα συνέδριο που κατέκρινε τις «αμερικανικές ηθικές αξίες» και προωθούσε αντιαμερικανική προπαγάνδα. Επέστρεψε εκεί το επόμενο έτος, όπου οι ιρανικές αρχές της παρείχαν στέγαση και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Οι αρχές της προσάπτουν ότι στη συνέχεια άρχισε να δρα για λογαριασμό της Τεχεράνης, αποκαλύπτοντας απόρρητα στοιχεία και συλλέγοντας πληροφορίες για πρώην συναδέλφους της στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Στο ίδιο κατηγορητήριο του 2019 περιλαμβάνονται και τέσσερις Ιρανοί υπήκοοι. Κατηγορούνται για συνωμοσία και διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας, καθώς φέρεται να βοήθησαν τη Γουίτ να συγκεντρώσει στοιχεία για τους πρώην συναδέλφους της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

