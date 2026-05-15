Δίκη εναντίον της OpenAI: «Επιλεκτική αμνησία» καταλόγισε στον Έλον Μασκ ο Σαμ Άλτμαν

Στις τελικές αγορεύσεις τους προχώρησαν χθες οι δικηγόροι της OpenAI και του Έλον Μασκ, σε μια εμβληματική δίκη που ενδέχεται να επηρεάσει το μέλλον της δημιουργού του ChatGPT.

Την Πέμπτη, οι δύο πλευρές παρουσίασαν τις καταληκτικές τους τοποθετήσεις ενώπιον των ενόρκων, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν αν η OpenAI και τα ηγετικά της στελέχη αποκόμισαν κέρδη από ένα εγχείρημα που αρχικά είχε συσταθεί ως «φιλανθρωπικός οργανισμός». Η αγωγή κατατέθηκε από τον Μασκ ,τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο και ιδρυτή του ανταγωνιστικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Ο Μασκ στρέφεται νομικά κατά της OpenAI, του διευθύνοντος συμβούλου της Σαμ Άλτμαν και του προέδρου της Γκρεγκ Μπρόκμαν, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία παρέκκλινε από την αρχική της αποστολή δηλαδή την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης ασφαλούς και ωφέλιμης για την ανθρωπότητα.

Ο ίδιος ο Μασκ δεν παρέστη στις τελικές αγορεύσεις της Πέμπτης, καθώς βρίσκεται στην Κίνα στο πλαίσιο διπλωματικής επίσκεψης μαζί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο συνήγορός του, Στίβεν Μόλο, αξιοποίησε την τελική του αγόρευση για να κατηγορήσει την OpenAI ότι παραβίασε τον κοινωφελή χαρακτήρα της, πλουτίζοντας επενδυτές και στελέχη εις βάρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Παράλληλα, επιχείρησε να παρουσιάσει τον Άλτμαν ως αναξιόπιστο μάρτυρα.

«Αντιπαρέθεσα στον Σαμ Άλτμαν το γεγονός ότι πέντε μάρτυρες σε αυτή τη δίκη -άνθρωποι που γνωρίζει και με τους οποίους έχει συνεργαστεί επί χρόνια- τον χαρακτήρισαν ψεύτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η λέξη ''ψεύτης'' έχει ιδιαίτερο βάρος σε μια δικαστική αίθουσα», δήλωσε ο Μόλο.

Οι πέντε στους οποίους αναφέρθηκε ήταν ο ίδιος ο Μασκ, ο πρώην επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI Ilya Sutskever, η πρώην τεχνική διευθύντρια Mira Murati, καθώς και τα πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου Helen Toner και Tasha McCauley. Ο Μασκ είχε επενδύσει 38 εκατομμύρια δολάρια στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της OpenAI.

«Στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης βρίσκεται η αξιοπιστία του Σαμ Άλτμαν», υποστήριξε ο Μόλο.

Η αγωγή κατηγορεί επίσης τη Microsoft -η οποία επένδυσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην OpenAI το 2019 και ακόμη 10 δισεκατομμύρια το 2023- ότι συνέδραμε και υποστήριξε τις επίμαχες πρακτικές της εταιρείας. «Η Microsoft γνώριζε κάθε βήμα όσων έκανε η OpenAI», ανέφερε ο Μόλο.

Από την πλευρά της OpenAI, η συνήγορος Μπέθανι Έντι εξέφρασε τη δυσπιστία της απέναντι στον ισχυρισμό του Μασκ ότι δεν είχε διαβάσει τετρασέλιδο ενημερωτικό έγγραφο του 2018, στο οποίο περιγραφόταν το σχέδιο της OpenAI να αναζητήσει εξωτερικές επενδύσεις. «Ένας από τους πιο έμπειρους επιχειρηματίες στην ιστορία του κόσμου δεν θα ''έκρυβε το κεφάλι του στην άμμο''», σχολίασε. Ο επίσης συνήγορος της OpenAI Ουίλιαμ Σάβιτ, κατηγόρησε τον Μασκ για «επιλεκτική αμνησία».

Η Έντι πρόσθεσε ότι ήδη από το 2017, όλα τα πρόσωπα που συνδέονταν με την OpenAI -συμπεριλαμβανομένου του Μασκ, ο οποίος τότε συμμετείχε ακόμη στο διοικητικό συμβούλιο- γνώριζαν πως απαιτούνταν πολύ περισσότερα κεφάλαια από όσα μπορούσε να εξασφαλίσει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι και ο ίδιος ο Μασκ επιδίωκε οικονομικό όφελος από την εταιρεία. «Ο κ. Μασκ ήθελε να μετατρέψει την OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία υπό τον δικό του έλεγχο», δήλωσε. «Όμως οι υπόλοιποι ιδρυτές αρνήθηκαν να παραδώσουν τα κλειδιά της AGI (γενικής τεχνητής νοημοσύνης) σε ένα μόνο πρόσωπο -πόσο μάλλον στον Έλον Μασκ.»

Κομβικό σημείο της υπόθεσης ενδέχεται να αποδειχθεί το κατά πόσον η αγωγή κατατέθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας. Σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα, η δικαστής Yvonne Gonzalez Rogers ανέφερε ότι «αν οι ένορκοι κρίνουν πως ο Μασκ δεν κατέθεσε την αγωγή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, είναι εξαιρετικά πιθανό» να αποδεχθεί αυτή τη διαπίστωση και να αποφανθεί υπέρ των εναγομένων.

Εφόσον οι ένορκοι αποφανθούν ότι η αγωγή υποβλήθηκε εγκαίρως, θα πρέπει στη συνέχεια να εξετάσουν αν η OpenAI λειτουργούσε υπό καθεστώς «κοινωφελούς εμπιστεύματος» και αν η εταιρεία και τα στελέχη της παραβίασαν τις σχετικές υποχρεώσεις.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η OpenAI προετοιμάζεται για τη σχεδιαζόμενη δημόσια εγγραφή της στο χρηματιστήριο -μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των αγορών.





Πηγή: skai.gr

