Ο Σεργκέι Λαβρόφ «φόρτωνε» με έναν δημοσιογράφο, καθώς το κινητό τηλέφωνο του συνέχιζε να χτυπάει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρούσε στο πλαίσιο της συνόδου των BRICS.

"If you surrender your phone, they will take out a gun, you know!"



Russian Foreign Minister Lavrov got angry when a journalist's phone rang during his press conference. pic.twitter.com/riZmTQlndw May 15, 2026

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών κάποια στιγμή δεν άντεξε, έχασε την υπομονή του και ξέσπασε: «κοίτα, μπορείς να μας αφήσεις; δεν αστειεύομαι» είπε, ζητώντας από τα μέλη της ασφάλειάς του να βγάλουν τον ενοχλητικό δημοσιογράφο από την αίθουσα.

«Αν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο, ξέρεις!» δήλωσε δε, χλευαστικά απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο.

Πηγή: skai.gr

