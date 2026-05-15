«Θα βγάλουν όπλο»: Ξέσπασε ο Λαβρόφ σε δημοσιογράφο επειδή... χτυπούσε το τηλέφωνό του - Βίντεο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών κάποια στιγμή δεν άντεξε, και ξέσπασε: «κοίτα, μπορείς να μας αφήσεις; δεν αστειεύομαι» είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ «φόρτωνε» με έναν δημοσιογράφο, καθώς το κινητό τηλέφωνο του συνέχιζε να χτυπάει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρούσε στο πλαίσιο της συνόδου των BRICS. 

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών κάποια στιγμή δεν άντεξε, έχασε την υπομονή του και ξέσπασε: «κοίτα, μπορείς να μας αφήσεις; δεν αστειεύομαι» είπε, ζητώντας από τα μέλη της ασφάλειάς του να βγάλουν τον ενοχλητικό δημοσιογράφο από την αίθουσα. 

«Αν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο, ξέρεις!» δήλωσε δε, χλευαστικά απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο. 

TAGS: Σεργκέι Λαβρόφ Ρωσία
