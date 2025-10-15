Εύθραυστη παραμένει η εκεχειρία στη Γάζα λίγες μόνο ημέρες μετά τη σύναψη της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να πασχίζουν να διατηρήσουν τα συμφωνηθέντα χωρίς να τραβήξουν το σχοινί που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα ένταση.

Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζουν να ανταλλάσουν σορούς παρά το θρίλερ των περασμένων ημερών και τις καταγγελίες της ισραηλινής κυβέρνησης και συγγενών των θυμάτων ότι δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα ενώ φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα. Η εύθραυστη συμφωνία αντιμετώπισε την πρώτη της δοκιμασία όταν το Ισραήλ δήλωσε την Τρίτη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή θα μειωνόταν κατά το ήμισυ και ότι το κρίσιμο συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο δεν θα άνοιγε την Τετάρτη όπως είχε προγραμματιστεί, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι δεν τήρησε τη συμφωνία που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα καθυστερώντας την επιστροφή των σορών των ομήρων. Το Ισραήλ απέσυρε την απειλή την Τετάρτη ενώ το πέρασμα της Ράφα, αναμένεται να ανοίξει ξανά την Πέμπτη.

Ακόμη δύο σοροί Ισραηλινών παραδίδονται

Από την πλευρά της Χαμάς οι παραδόσεις των σορών γίνεται με το σταγονόμετρο. Έχει επιστρέψει μέχρι στιγμής 20 ζωντανούς ομήρους και 7 σορούς ενώ παραδίδει δύο ακόμη απόψε, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τους ομήρους που πρόκειται να παραδώσει. Για τους υπόλοιπους εναπομείναντες η οργάνωση υποστηρίζει ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία αλλά χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός για να ανακτηθούν.

Πάντως, η κυβέρνηση του Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς. Η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί» ενώ οι σοροί ορισμένων ομήρων παραμένουν στη Γάζα. Η Χαμάς «υποχρεούται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας», λέει, αναφερόμενη στις σορούς των 21 νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

«Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι να επιστρέψουν οι πεσμένοι όμηροι μας, ο καθένας και ο τελευταίος» υπογράμμισε.

Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει παραδώσει 90 σορούς μέχρι στιγμής σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας το οποίος συνεχίζει τις προσπάθειες ταυτοποίησή τους. Μια ομάδα εγκληματολογίας που παρέλαβε τις σορούς στη Χαν Γιουνίς δήλωσε ότι ορισμένες έφτασαν ακόμα και αλυσοδεμένες ή φέροντας σημάδια σωματικής κακοποίησης. Οι σοροί ανήκαν σε άνδρες ηλικίας 25 έως 70 ετών και οι περισσότεροι είχαν ιμάντες στο λαιμό τους, συμπεριλαμβανομένου ενός που είχε ένα σχοινί γύρω από το λαιμό.

Απειλές Τραμπ

Πάντως, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμα μία φορά ότι εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει μέσα και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», φέρεται να είπε ο Τραμπ στο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν η Χαμάς αρνούνταν να αφοπλιστεί.

Κανονικά η διέλευση φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Την ίδια ώρα, φορτηγά που μετέφεραν επισιτιστική βοήθεια και καύσιμα, συνοδευόμενα από ομάδα των Ηνωμένων Εθνών, πέρασαν σήμερα από το συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ και έφτασαν στην πόλη Χαν Γιουνίς στη Γάζα, νωρίτερα σήμερα.

Συγκεκριμένα, η Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι 400 φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια κατευθύνονταν προς τη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι η καθυστέρηση της Χαμάς στον εντοπισμό και τη μεταφορά των σορών των Ισραηλινών ομήρων θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ισραηλινή αντίδραση. «Κάθε φορά που αρχίζουμε να νιώθουμε ασφαλείς, εμφανίζονται νέες απειλές και φοβόμαστε ότι ο πόλεμος θα ξεκινήσει ξανά από την αρχή», λέει η μητέρα έξι παιδιών Νεβέν Αλ-Μουγκράμπι στο BBC η οποία ζει στη Χαν Γιουνίς.

«Έχασα το σπίτι μου στην πόλη της Γάζας, αποφάσισα να μείνω εδώ με την οικογένειά μου επειδή δεν εμπιστεύομαι την εκεχειρία και έχουμε βαρεθεί τον εκτοπισμό».

Φόβοι για εμφύλιο

Εκτός όμως από την εύθραυστη εκεχειρία, οι εκτοπισμένοι πολίτες της Γάζας έρχονται τώρα αντιμέτωποι με έναν ακόμη φόβο, αυτό του εμφυλίου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal ενόσω τα ισραηλινά στρατεύματα αποχωρούσαν την περασμένη εβδομάδα, η Χαμάς προωθούνταν πίσω τους με τις δυνάμεις ασφαλείας της – ένα δημόσιο μήνυμα εξουσίας που αποσκοπούσε στο να καταστήσει σαφές ότι η οργάνωση παραμένει η κυβερνώσα δύναμη του θύλακα. Δυνάμεις της άρχισαν να καταπολεμούν αντίπαλες πολιτοφυλακές που ελέγχονται από εξέχουσες παλαιστινιακές οικογένειες, εμπλεκόμενες σε ανταλλαγές πυροβολισμών και πραγματοποιώντας δημόσιες εκτελέσεις. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει μαχητές της Χαμάς να σέρνουν αρκετούς άνδρες από την οικογένεια σε μια δημόσια πλατεία μέρα μεσημέρι, αναγκάζοντάς τους να γονατίσουν και εκτελώντας τους μπροστά σε ένα πλήθος.

Der Waffenstillstand ist noch keine 100 Stunden alt, und die Hamas tötet Palästinenser.



Die Terrororganisation herrscht durch Angst: Sie exekutiert Zivilisten, foltert Andersdenkende und schießt auf jene, die es wagen zu protestieren.



Palästinenser, die nach Nahrung oder… pic.twitter.com/I3UfNFd3vl — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) October 14, 2025

Για το λόγο αυτό, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τη Χαμάς να «αναστείλει αμέσως τη βία και τους πυροβολισμούς εναντίον αθώων Παλαιστινίων πολιτών στη Γάζα - τόσο στις περιοχές που ελέγχει η οργάνωση όσο και σε εκείνες που διασφαλίζονται από τις IDF πίσω από την Κίτρινη Γραμμή». Όπως επισημαίνει πρόκειται για μια «ιστορική ευκαιρία για ειρήνη» που η Χαμάς θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί και να αφοπλιστεί.

Η επόμενη μέρα συνεχίζει να μοιάζει αβέβαιη για τις δύο χώρες οι οποίες συνεχίζουν να ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί.

Πηγή: skai.gr

