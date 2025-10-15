Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει το «πράσινο φως» στο Ισραήλ για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε εκείνους τους δρόμους μόλις το πω εγώ. Αν μπορούσε να μπει και να τους διαλύσει, θα το έκανε», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική του συνομιλία με το CNN, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

«Αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς θα τακτοποιηθεί γρήγορα», διαμήνυσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του προέδρου έρχονται τη στιγμή που το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν συμμορφώνεται με τη συμφωνία, η οποία προβλέπει την παράδοση ομήρων, ζωντανών και νεκρών, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα.

Η στάση αυτή της Χαμάς έχει προκαλέσει οργή στο Ισραήλ, όπου οι αρχές έχουν ενημερώσει τον ΟΗΕ ότι η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα μειωθεί ή θα καθυστερήσει, λόγω του μικρού αριθμού των σορών ομήρων που έχουν παραδοθεί.

Ωστόσο, προς το παρόν, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Το τέταρτο σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ αναφέρει ότι «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν».

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, όλοι οι 20 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι είχαν επιστρέψει στο Ισραήλ, ωστόσο η Χαμάς είχε παραδώσει μόνο τέσσερις σορούς, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μία από αυτές δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN, τέσσερις έως πέντε ακόμη σοροί αναμένεται να επιστραφούν το βράδυ της Τετάρτης.

Παράλληλα, ερωτηθείς για το εάν η Χαμάς εκτελεί αθώους ανθρώπους, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το ερευνώ». «Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες ή και κάτι παραπάνω», πρόσθεσε.

Το έκτο σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ αναφέρει ότι «μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν σε ειρηνική συνύπαρξη και στην παράδοση των όπλων τους θα τύχουν αμνηστίας. Τα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς τις χώρες υποδοχής».

«Τι θα γίνει αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί;» ρώτησε το CNN τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Το σκέφτομαι», απάντησε ο Τραμπ. «Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει μέσα και να τους χτυπήσει, θα το έκανε αυτό».

«Έπρεπε να τους συγκρατήσω», πρόσθεσε ο Τραμπ αναφερόμενος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και στην κυβέρνηση Νετανιάχου. «Το είχα ξεκαθαρίσει με τον Μπίμπιι».

Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ειρήνης, ιδίως χάρη στη στήριξη που λαμβάνει από άλλες χώρες της περιοχής.

«Πενήντα εννέα χώρες συμμετέχουν σε αυτό», είπε αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προφανώς εννοώντας εκείνες που παρευρέθηκαν στην τελετή υπογραφής του “Trump Peace Agreement” στην Αίγυπτο ή εξέφρασαν στήριξη στις αρχές του. «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τώρα όλα συμβαίνουν. Θέλουν να είναι μέρος των Συμφωνιών του Αβραάμ. Τώρα που το Ιράν δεν αποτελεί πρόβλημα».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι συνεχίζει να εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

«Δουλεύω σκληρά πάνω στο ρωσικό ζήτημα», είπε ο Τραμπ, διερωτώμενος ποιο θα αποτελούσε μεγαλύτερο επίτευγμα, η ειρήνη στη Μέση Ανατολή ή η ειρήνη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αποδειχθεί ιστορικά πολύ πιο δύσκολο να τερματιστεί». «Σωστά», είπε ο πρόεδρος. «Ο ένας πόλεμος διαρκεί τρία χρόνια, ο άλλος τρεις χιλιάδες».





Πηγή: skai.gr

