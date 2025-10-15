ΗΠΑ: «Παράθυρο» από το Ανώτατο Δικαστήριο για τον περιορισμό του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο την Τετάρτη να προχωρήσει σε περαιτέρω περιορισμό της χρήσης φυλετικών κριτηρίων κατά τη χάραξη εκλογικών περιφερειών, μια κίνηση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τον τελευταίο σημαντικό πυλώνα του ιστορικού Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου (Voting Rights Act), ο οποίος για περισσότερο από μισό αιώνα ενίσχυσε τη δύναμη των μειονοτικών ψηφοφόρων και υποψηφίων.

Η συντηρητική πλειοψηφία του Δικαστηρίου έδειξε να συμμερίζεται τα επιχειρήματα των δικηγόρων της Λουιζιάνα και της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο παράγοντας της φυλής έπαιξε υπερβολικά μεγάλο ρόλο στην απόφαση δημιουργίας μιας δεύτερης εκλογικής περιφέρειας με πλειοψηφία Αφροαμερικανών στην πολιτεία, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής περί ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών.

Αρκετοί από τους συντηρητικούς δικαστές αναζητούσαν τρόπους να θέσουν όρια στο πώς και πότε οι πολιτείες μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τη φυλή κατά τη διαδικασία ανακατανομής των εκλογικών περιφερειών, μια αλλαγή που θα μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στις εκλογές.

Μια απόφαση που θα καταργήσει ή θα περιορίσει το Άρθρο 2 του Voting Rights Act θα οδηγήσει πιθανότατα σε μείωση του αριθμού των μειονοτικών αιρετών και θα προκαλέσει αναστάτωση στους εκλογικούς χάρτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο δικαστής Μπρετ Κάβανο σημείωσε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του δικαστηρίου αναγνωρίζουν πως «τα μέτρα που λαμβάνονται με βάση τη φυλή είναι επιτρεπτά, αλλά δεν θα πρέπει να ισχύουν επ’ αόριστον», ενώ στη διάρκεια της δίωρης και πλέον ακρόασης φάνηκε να επικεντρώνεται στο ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το χρονικό όριο.

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, παρενέβη σε ένα άλλο σημείο της συζήτησης ρωτώντας: «Ποιο είναι το σωστό μέτρο;», αναφερόμενος στο πόσο μεγάλο ρόλο θα πρέπει να παίζει η φυλή στη χάραξη των εκλογικών περιφερειών.

Οι δύο αυτοί δικαστές (Ρόμπερτς και Κάβανο) είχαν δώσει τις καθοριστικές ψήφους για τη διατήρηση ενός σημαντικού τμήματος του Νόμου περί Δικαιώματος Ψήφου (Voting Rights Act) σε απόφαση πριν από δύο χρόνια. Ωστόσο, αυτή τη φορά, τα σχόλιά τους έδειξαν διάθεση αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στις αποφάσεις για την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης αποτέλεσε μια ασυνήθιστη επανεξέταση της υπόθεσης, την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο είχε συζητήσει ήδη κατά την προηγούμενη δικαστική περίοδο.

Τον Αύγουστο, το δικαστήριο είχε ζητήσει από τα εμπλεκόμενα μέρη να εξετάσουν το αν το Άρθρο 2 του Νόμου περί Δικαιώματος Ψήφου παραβιάζει τις 14η και 15η Τροπολογίες του Συντάγματος, οι οποίες ψηφίστηκαν μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο για να εγγυηθούν στους Μαύρους πολίτες την ιθαγένεια, την ίση μεταχείριση και το δικαίωμα ψήφου.

Το Άρθρο 2 απαιτεί από τις πολιτείες, υπό ορισμένες συνθήκες, να χαράσσουν εκλογικές περιφέρειες έτσι ώστε οι Αφροαμερικανοί και άλλοι μειονοτικοί ψηφοφόροι να έχουν πραγματική δυνατότητα να εκλέγουν υποψηφίους της επιλογής τους.



Πηγή: The Washington Post

