Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι έχει διατάξει τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να προετοιμάσουν ένα «συνολικό σχέδιο» για την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε περίπτωση αναζωπύρωσης του πολέμου.

Ο Κατς έδωσε την εντολή στη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με τον Αρχηγό του Στρατού, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλους κορυφαίους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με το γραφείο του Κατς, διέταξε «την εκπόνηση σχεδίου για την πλήρη ήττα της Χαμάς στη Γάζα, αν αυτή αρνηθεί να εφαρμόσει το σχέδιο του προέδρου Τραμπ και χρειαστεί να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες».

Στη δήλωση επισημαίνεται ότι «σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, η Χαμάς πρέπει να παραδώσει όλους τους νεκρούς ομήρους που έχει στην κατοχή της και να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ, μαζί με τη διεθνή δύναμη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, θα αναλάβει την καταστροφή όλων των τούνελ και της υποδομής της οργάνωσης στη Γάζα, ώστε να να μην συνιστά απειλή για το κράτος του Ισραήλ».

«Εάν η Χαμάς αρνηθεί να εφαρμόσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα επιστρέψει στις μάχες και θα δράσει για την πλήρη ήττα της Χαμάς, για να αλλάξει την πραγματικότητα στη Γάζα και να επιτύχει όλους τους στόχους του πολέμου», προσθέτει το γραφείο του Κατζ.



Πηγή: skai.gr

