Δεσμεύσεις από τη νέα κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ζητούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εν μέσω εντεινόμενων πιέσεων στη Ρωσία για τερματισμό του πολέμου.

Οι σύμμαχοι συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρουν στρατεύματα σε οποιεσδήποτε μελλοντικές ειρηνευτικές δυνάμεις στη χώρα για να καταστήσουν αυτή την προσπάθεια αξιόπιστη, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, από άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας.

Οι Ευρωπαίοι φαίνεται ότι προσπαθούν να καταλάβουν προς τα πού προσανατολίζεται η κυβέρνηση Τραμπ και αν ετοιμάζεται να συνεργαστεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το ζήτημα περιπλέκεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε στον Πούτιν μια υπόσχεση - προειδοποίηση: Να σταματήσει την πίεση στη ρωσική οικονομία αν τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Όμως, ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι έτοιμος να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Ανώτερος Ευρωπαίος κυβερνητικός αξιωματούχος, εκτίμησε ότι αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στείλουν στρατεύματα αυτό θα δημιουργήσει ρήγμα στο ΝΑΤΟ καθώς θα σήμαινε το de facto τέλος της διατλαντικής συνεργασίας εντός της συμμαχίας.

Ο σκεπτικισμός του Τραμπ για την υποστήριξη της Ουκρανίας μπορεί να έχει αμβλύνει. Η ομάδα του έχει δείξει προθυμία οι ΗΠΑ να επικεντρωθούν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, κάτι που αναγνωρίζουν ως αναπόφευκτο, σύμφωνα με ανώτερο δυτικό διπλωμάτη.

Ωστόσο, σε αντάλλαγμα για αυτές τις δεσμεύσεις, ο Τραμπ μπορεί να αναμένει από την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους για την επιβολή οποιασδήποτε πιθανής συμφωνίας.

Οι Ευρωπαίοι αναμένουν οι ΗΠΑ να παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων, όμως ο Τραμπ θεωρεί τον πόλεμο στην Ουκρανία ευρωπαϊκή υπόθεση.

Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί άμεσα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, είπε άλλος ανώτερος διπλωμάτης, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται ακόμη.

Ο Ζελένσκι προσπαθεί να κλειδώσει την υποστήριξη του Τραμπ στο πλαίσιο της διπλωματικής ώθησης για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει στον τέταρτο χρόνο του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στο Bloomberg News την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε αποτελεσματική ειρηνευτική δύναμη πρέπει να περιλαμβάνει αμερικανικά στρατεύματα, καθώς η στρατιωτική υποστήριξη της Ευρώπης από μόνη της δεν θα είναι αρκετή για να αποτρέψει τον Πούτιν.

Πρόβλημα αξιοπιστίας

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας, με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, εκτιμούν πως ο Τραμπ δεν θα αναγκάσει το Κίεβο σε πρόωρες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Και σε αυτό καταλήγουν λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές για οικονομικές κυρώσεις στη Μόσχα, εάν ο Πούτιν αρνηθεί να σταματήσει σύντομα τη μάχη.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, Κιθ Κέλογκ, αναμένεται να επισκεφθεί το Κίεβο τις επόμενες εβδομάδες. Έχει πει ότι θα ήθελε να βρεθεί μια λύση τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης, αφού ο Τραμπ απέσυρε τη δέσμευσή του να μεσολαβήσει για μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης σε 24 ώρες.

Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο, τον χαρακτήρα του πλανητάρχη, που αλλάζει πολιτική εν πτήσει, πολλά παραμένουν αβέβαια. Αυτό έχει αφήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να ανησυχούν για το μέγεθος οποιασδήποτε μελλοντικής στρατιωτικής δέσμευσης των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι επιδιώκει να συνεργαστεί με την Κίνα για να προσπαθήσει να επιτύχει μια διευθέτηση στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Μπράιαν Χιουζ είπε ότι ο πρόεδρος «έκανε σαφές ότι οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ πρέπει να εντείνουν τις υποχρεώσεις τους για αμυντικές δαπάνες και να μοιραστούν το βάρος με τον μεγαλύτερο χερσαίο πόλεμο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο κατώφλι τους».

Ηγέτες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, έχουν εξερευνήσει την ιδέα αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων για να στηρίξουν την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Για να αποφύγετε την επανέναρξη του πολέμου, χρειάζεστε αρκετά ισχυρές εγγυήσεις», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, Πάτρικ Τέρνερ. «Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ένα κριτήριο για το πώς θα ήταν μια αποτελεσματική εγγύηση», δήλωσε στο Bloomberg News σε συνέντευξή του στο Κίεβο.

Η Claudia Major του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Υποθέσεων Ασφάλειας, μιας δεξαμενής σκέψης στο Βερολίνο, δήλωσε ότι «οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις θα έχουν πρόβλημα αξιοπιστίας». Υπολογίζει ότι οποιαδήποτε δέσμευση θα απαιτούσε έως και 150.000 στρατιωτικούς.

Αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς τη συμβολή των ΗΠΑ, είπε, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη στερείται άλλων στρατηγικών στοιχείων όπως η επαρκής αεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα.

«Υπάρχουν μόνο δύο πραγματικές εγγυήσεις για μια χώρα: το ΝΑΤΟ ή τα πυρηνικά», είπε ο Μέιτζορ.

