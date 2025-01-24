Λογαριασμός
Εκπρόσωπος της ΕΕ: Σε εξέλιξη η έρευνα για την πλατφόρμα X, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση

Η έρευνα για την πλατφόρμα X βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την υπόθεση, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ΕΕ

X platform

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλατφόρμα X βάσει του νόμου της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την υπόθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ανέφερε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αρχική της έρευνα για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενη υψηλόβαθμους αξιωματούχους του μπλοκ.

