Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλατφόρμα X βάσει του νόμου της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την υπόθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ανέφερε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αρχική της έρευνα για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενη υψηλόβαθμους αξιωματούχους του μπλοκ.

