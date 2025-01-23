Τραμπ: Θέλω να συναντήσω άμεσα τον Πούτιν - Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είναι σίγουρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ξοδεύουν το οτιδήποτε για το ΝΑΤΟ, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ προστατεύουν τα μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά «δεν μας προστατεύουν». Ο Τραμπ απαιτεί εδώ και καιρό από τα άλλα μέλη της υπερατλαντικής συμμαχίας να δαπανούν περισσότερα από το ΑΕΠ για την άμυνα, αφού επί χρόνια δεν πληρούν τον στόχο του 2% του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έχει πει ότι τα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας θα πρέπει να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα - μια τεράστια αύξηση από τον τρέχοντα στόχο του 2% και ένα επίπεδο που καμία χώρα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν επιτυγχάνει σήμερα.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρι Ζελένσκι του είπε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε εκ νέου ότι θέλει να συναντήσει άμεσα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

O Τραμπ σημείωσε ακόμα ότι η Κίνα έχει μεγάλη δύναμη επί της Ρωσίας και ότι το Πεκίνο πληρώνει πολλά χρήματα για την ενέργεια που προμηθεύεται από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι αναμένει από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να τον ακούσει σχετικά με τα επιτόκια και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μιλήσει με τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ για το θέμα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα στο πλαίσιο του παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός δήλωσε ότι θα ζητήσει μείωση των επιτοκίων.

Ακόμη, δήλωσε πρόθυμος να επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία αν επενδύσουν ενώ ανέφερε και ότι «θα ήταν ωραίο αν τα ζητήαμτα με το Ιράν μπορούσαν να επιλυθούν χωρ΄ςι το Ισραήλ να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε την Πέμπτη εντολή που σχετίζεται με τον αποχαρακτηρισμό των αρχείων για τις δολοφονίες των πρώην προέδρων Τζον Κένεντι Τζούνιορ, Ρόμπερτ Κένεντι και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, o Τραμπ υπέγραψε χάρη σε 23 διαδηλωτές κατά των αμβλώσεων την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Η απονομή χάριτος ήρθε μία ημέρα πριν από την κάθοδο των διαδηλωτών κατά των αμβλώσεων στην Ουάσιγκτον για την ετήσια «Πορεία για τη Ζωή».

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα και για τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για τα κρυπτονομίσματα, εκπληρώνοντας μια προεκλογική υπόσχεση, υποσχόμενος να γίνει «πρόεδρος των κρυπτονομισμάτων». Το συμβουλευτικό συμβούλιο κρυπτονομισμάτων αναμένεται να συμβουλεύει για την πολιτική ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, να συνεργάζεται με το Κογκρέσο για τη νομοθεσία περί κρυπτονομισμάτων, να συμβάλει στη δημιουργία του αποθεματικού bitcoin που υποσχέθηκε ο Τραμπ και να συντονίζει τις υπηρεσίες, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων και το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ανέφερε προηγουμένως το Reuters. Ενώ τα προεδρικά συμβουλευτικά συμβούλια δεν είναι μια νέα έννοια, δεν έχει υπάρξει ποτέ ένα τέτοιο συμβούλιο αφιερωμένο στα κρυπτονομίσματα.

