Βόρεια Κορέα: Στέλνει περισσότερα στρατεύματα στο Κουρσκ παρά τις βαριές απώλειες 

Η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει περισσότερα στρατεύματα στη Ρωσία για να υποστηρίξει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, παρά τις σημαντικές απώλειες, προειδοποίησε το νοτιοοκορεατικό γενικό επιτελείο στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.



Βορειοκορεατικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν στην περιφέρεια Κουρσκ το περασμένο φθινόπωρο για να υποστηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση της ουκρανικής εισβολής που ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου του 2024. Οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν τις μάχες στην περιοχή, ελπίζοντας να αξιοποιήσουν τις θέσεις που κατέλαβαν στη Ρωσία για πιθανές διαπραγματεύσεις.



«Με περίπου τέσσερις μήνες να έχουν περάσει από την ανάπτυξη στρατευμάτων στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, (η Βόρεια Κορέα) θεωρείται ότι επιταχύνει τις προετοιμασίες για πρόσθετα μέτρα και ανάπτυξη (δυνάμεων) εν μέσω πολλαπλών απωλειών και εμφάνισης αιχμαλώτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το Yonhap.



Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ είχε δηλώσει ότι η Πιονγκγιάνγκ φέρεται να προετοιμάζει ενισχύσεις, κυρίως μονάδες πυροβολικού και πυραύλων, για να συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία.



Η εφημερίδα New York Times ανέφερε, επικαλούμενη αξιωματούχο των ΗΠΑ, ότι νέα βορειοκορεατικά στρατεύματα θα μπορούσαν να φτάσουν στο μέτωπο του Κουρσκ εντός δύο μηνών.



Η Βόρεια Κορέα αναμένεται επίσης να στείλει στη Ρωσία εντός έτους 150 βαλλιστικούς πυραύλους KN-23 μικρού βεληνεκούς, σύμφωνα με τον Μπουντάνοφ.



Εμπειρογνώμονες με τους οποίους μίλησε η Kyiv Independent συνέδεσαν τα υψηλά ποσοστά απωλειών της Βόρειας Κορέας με την έλλειψη εμπειρίας στον σύγχρονο πόλεμο, τις τακτικές «ανθρώπινου κύματος» που χρησιμοποιήθηκαν κατά των εδραιωμένων ουκρανικών θέσεων και την αποφασιστικότητα των βορειοκορεατικών στρατευμάτων να αποφύγουν τη σύλληψή τους, ακόμη και με τίμημα τη ζωή τους.



Μόνο δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται έχουν αιχμαλωτιστεί από την Ουκρανία από τότε που η Πιονγιάνγκ ανέπτυξε τα στρατεύματά της στο Κουρσκ το περασμένο φθινόπωρο.

Απώλειες που φτάνουν το 40% έχουν υποστεί τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας στις μάχες στο Κουρσκ σε διάστημα τριών μηνών, ανέφεραν στο μεταξύ δυτικοί αξιωματούχοι στο BBC.

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν ότι από τους 11.000 στρατιώτες που υπολογίζεται ότι εστάλησαν στο μέτωπο, έχουν χαθεί οι 4.000.

Στον αριθμό αυτό υπολογίζονται οι νεκροί, οι τραυματίες, οι αγνοούμενοι και οι αιχμάλωτοι. Περίπου 1.000 από τους 4.000 υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.

Δεν είναι σαφές πού νοσηλεύονται οι τραυματίες, ούτε πότε και σε ποιο βαθμό θα αντικατασταθούν.

