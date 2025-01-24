«Σε ένα κλουβί»: παντού οι κάτοικοι της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης περιγράφουν με τον ίδιο τρόπο τα ισραηλινά σημεία ελέγχου που αυξάνονται στους δρόμους και παραλύουν την κυκλοφορία μετά τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ομάδες στο Whatsapp που μοιράζονται πληροφορίες για την κυκλοφορία στη Δυτική Όχθη είναι σε αναβρασμό: στα μηνύματα, μπροστά από το όνομα διάφορων σημείων ελέγχου ή διασταυρώσεων, εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα κόκκινα σήματα. Απαγορεύεται η διέλευση.

«Αυτό ξεκίνησε τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ξυπνήσαμε και ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μεταλλικός φράκτης στους δρόμους που οδηγούν στην Ιεριχώ, την Ιερουσαλήμ και τη Ναμπλούς», δήλωσε ο Μπασάρ Μπασίελ ιερέας στο χωριό Ταϊμπέχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα.

«Τα Δευτέρα το βράδυ οι άνθρωποι επέστρεφαν από τη Ραμάλα» μετά τη δουλειά τους και «έμειναν στα αυτοκίνητά τους από τις 16:00 ως τις 20:00», εξήγησε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι ο ισραηλινός στρατός έψαξε τα αυτοκίνητα ένα προς ένα.

Πολλοί κάτοικοι της Δυτικής Όχθης έφυγαν από τη δουλειά τους νωρίτερα την Τρίτη και την Τετάρτη καθώς περίμεναν ότι θα αντιμετωπίσουν τεράστιες καθυστερήσεις.

«Δεν έχουμε ζήσει παρόμοια κατάσταση, τόσο δύσκολη, από τη δεύτερη ιντιφάντα», σχολίασε ο πατέρας Μπάσιελ αναφερόμενος στην παλαιστινιακή εξέγερση από το 2000 ως το 2005.

Από τον βορρά ως τον νότο, σε τακτικά διαστήματα, επαναλαμβάνονται τα ίδια μποτιλιαρίσματα με δεκάδες, ή κάποιες φορές και εκατοντάδες, οχήματα.

Ο Άνας Άχμαντ βρέθηκε εγκλωβισμένος επί περισσότερες από πέντε ώρες κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Μπιρζέιτ, σε ένα ακόμη πιο μποτιλιαρισμένο δρόμο, καθώς ήταν κλειστοί πολλοί παράδρομοι.

«Φοβερό χάσιμο χρόνου», σχολίασε.

Η Δυτική Όχθη, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, είναι κατακερματισμένη λόγω του ισραηλινού εποικισμού, που θεωρείται παράνομος με βάση το διεθνές δίκαιο.

Μόνιμα σημεία ελέγχου βρίσκονται παντού μεταξύ της Δυτικής Όχθης και του Ισραήλ, όπως και σε κάποιες μεγάλες διασταυρώσεις μεταξύ διάφορων περιοχών ή κοντά σε εβραϊκούς οικισμούς.

Νέα σημεία ελέγχου στήθηκαν μία ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, στις 19 Ιανουαρίου.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση κάνει τον παλαιστινιακό λαό να πληρώνει το τίμημα», εκτίμησε ο Άχμαντ, ο οποίος θεωρεί ότι τα σημεία ελέγχου αποτελούν «μέσο άσκησης πίεσης».

Τουλάχιστον 146 φράκτες έχουν τοποθετηθεί στη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, εκ των οποίων 17 τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Επιτροπή για τον Αγώνα κατά του Τοίχου και των Οικισμών.

«Διασφαλίζουμε ότι δεν θα διαφύγουν οι τρομοκράτες, αλλά και ότι οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται όπως επιθυμούν», δήλωσε ο Ναντάβ Σοσσάνι εκπρόσωπος του στρατού χωρίς να επιβεβαιώσει ότι έχουν αυξηθεί τα σημεία ελέγχου.

«Νιώθαμε ήδη σαν σε φυλακή, αλλά τώρα είναι σαν να μας έχουν βάλει στην απομόνωση», δήλωσε ένας Παλαιστίνιος που διαμένει στα περίχωρα της Ραμάλα ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του φοβούμενος τις επιπτώσεις. Εξήγησε μάλιστα ότι για μια διαδρομή για την οποία παλαιότερα χρειαζόταν 20 λεπτά, την Τετάρτη χρειάστηκε δύο ώρες.

«Κάθε χωριό είναι απομονωμένο, ποια θα είναι η συνέχεια; Ένα σημείο ελέγχου σε κάθε δρόμο; Μπροστά από κάθε σπίτι;», διερωτήθηκε.

«Είμαστε σαν τα κουνέλια», συνέχισε. «Το πρωί μπορούν να βγουν για να φάνε, να κάνουν πράγματα και μετά το βράδυ πρέπει να επιστρέψουν στο κλουβί τους».

Επισημαίνοντας ότι τα σημεία ελέγχου μοιάζουν «μόνιμα», θέτει φωναχτά την ερώτηση που σκέφτονται πολλοί: «Ίσως αυτή να είναι η αρχή της πλήρους προσάρτησης της Δυτικής Όχθης;».

Υπογραμμίζοντας επίσης την αύξηση στους περιορισμούς μετακίνησης η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση B’tselem ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ απλώς «έστρεψε την προσοχή του από τη Γάζα σε άλλες περιοχές που ελέγχει στη Δυτική Όχθη».

Πολλοί Ισραηλινοί πολιτικοί δεν έχουν κρύψει την επιθυμία τους να προσαρτήσει το Ισραήλ τη Δυτική Όχθη, κυρίως ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.