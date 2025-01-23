Oυκρανία στο Νταβός: Η απειλή Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία, «ηχηρό μήνυμα»

Η Ουκρανία χαιρέτισε σήμερα τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε να επιβάλει δασμούς και κυρώσεις στη Ρωσία αν αρνηθεί να κάνει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και είπε πως το σχόλιο αυτό στέλνει ένα "ισχυρό μήνυμα".

Ο Τραμπ, που έχει πει κατ΄επανάληψη πως θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς να λέει πώς, κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν χθες, Τετάρτη, να "σταματήσει αυτόν τον γελοίο πόλεμο" και απείλησε να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

"Καλωσορίζουμε πραγματικά τέτοια ισχυρά μηνύματα από τον πρόεδρο Τραμπ και πιστεύουμε πως θα είναι ο νικητής. Και πιστεύουμε πως έχουμε μία επιπλέον ευκαιρία προκειμένου να υπάρξει νέα δυναμική στις διπλωματικές προσπάθειες για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος", είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα, μιλώντας στα αγγλικά, σε ένα πάνελ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.

Το Κίεβο ζητεί εδώ και καιρό από τους συμμάχους του να επιβάλουν πιο σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία ώστε να αυξηθεί το κόστος του πολέμου για τη Μόσχα και να αποθαρρυνθεί να αναλάβει οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως δεν βλέπει κάτι καινούριο στην απειλή του Τραμπ, αλλά παρακολουθεί προσεκτικά "όλες τις λεπτές διαφορές" στη ρητορική του και παραμένει ανοικτό στον διάλογο.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως ο Τραμπ είχε επιβάλει συχνά κυρώσεις στη Ρωσία στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του.

Οι εκκλήσεις του Τραμπ να τελειώσει ο πόλεμος το ταχύτερο δυνατό έχουν προκαλέσει φόβους στο Κίεβο και σε συμμάχους στην Ευρώπη πως μια βιαστική συμφωνία θα αποβεί προς όφελος της Ρωσίας και θα συνεπάγεται σημαντικές εδαφικές και άλλες παραχωρήσεις για την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει τονίσει κατ΄επανάληψη τη σημασία μιας συμφωνίας που θα φέρει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

