Τι σχεδιάζει ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία

Το ερώτημα τι θα συμβεί αν ο ρωσικός στρατός καταλάβει το Ποκρόφσκ απασχολεί τα ΜΜΕ και τους ειδικούς από τον Αύγουστο του 2024. Τότε οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προσεγγίσει τον σημαντικό κόμβο στη δυτική περιοχή του ΝτονέτσκΝτονέτσκ. Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταφέρει να επιβραδύνουν την ρωσική προέλαση εκεί, με εξαίρεση το νότιο τμήμα του μετώπου, όπου οι Ρώσοι έχουν παρακάμψει το Ποκρόφσκ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εικάζεται ότι οι Ρώσοι αποφεύγουν για την ώρα τουλάχιστον τις οδομαχίες στην πόλη και κινούνται δυτικότερα προς την περιοχή Ντνιπροπετρόβσκ.

Γιατί οι Ρώσοι παρακάμπτουν το Ποκρόφσκ;

«Είναι απίθανο να αφήσουν πίσω το Ποκρόφσκ και να κινηθούν προς άλλη κατεύθυνση», θεωρεί ο Βίκτορ Τρεγκούμποφ, εκπρόσωπος της ουκρανικής στρατιωτικής μονάδας Χορτίτσια, στην DW. «Αυτό θα ήταν παράλογο και επικίνδυνο επίσης για τους ίδιους». Εκτιμά ότι ο ρωσικός στρατός θα επικεντρώσει τις κύριες προσπάθειές του στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.



Ο Μάρκους Ράισνερ, Αυστριακός στρατιωτικός αναλυτής και συνταγματάρχης στον αυστριακό στρατό, συμφωνεί ότι για τον ρωσικό στρατό, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή δεν είναι η κατάληψη νέων περιοχών, αλλά η διακοπή των εφοδιαστικών γραμμών του ουκρανικού στρατού. «Από καθαρά στρατιωτική, επιχειρησιακή άποψη, είναι πιο λογικό για τη Ρωσία να μην προχωρήσει δυτικά», δηλώνει στη DW.



Αν ο ρωσικός στρατός κάποια στιγμή ξεκινήσει από το Ποκρόφσκ προς την περιοχή Ντνιπροπετρόβσκ, τότε η Πάβλοχραντ θα είναι η επόμενη μεγάλη πόλη στον δρόμο τους. Ο Γιούρι Μπουτούσοφ, Ουκρανός στρατιωτικός δημοσιογράφος και πρώην σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, δεν πιστεύει σε μια γρήγορη προέλαση των Ρώσων, αλλά προειδοποιεί πως, αν ο ρωσικός στρατός συνεχίσει, η Πάβλοχραντ θα μπορούσε να κινδυνεύει σε περίπου ενάμιση χρόνο από τώρα.



Η Πάβλοχραντ είναι βιομηχανικό κέντρο της Ντνιπροπετρόβσκ. «Οι αναφορές για την κατάσταση γύρω από την πόλη προκαλούν νευρικότητα, αλλά οι αρχές της Πάβλοχραντ και της ευρύτερης περιοχής είναι αποτελεσματικές», διαβεβαιώνει ο Ντμίτρο Πάβλοβ, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Πάβλοχραντ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του, αυτή τη στιγμή στην πόλη ζουν περίπου 100.000 άνθρωποι και πάνω από 230.000 στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκτοπισμένων από το Ντονέτσκ και άλλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.



Ο πιο σημαντικός οικονομικός τομέας της πόλης είναι η εξόρυξη, ενώ εκεί βρίσκεται και ένα χημικό εργοστάσιο που παράγει εκρηκτικά και πυρομαχικά για την αμυντική βιομηχανία. Κατά την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, παρήγαγε επίσης καύσιμα για βαλλιστικούς πυραύλους στην περιοχή Ντνιπροπετρόβσκ.

Ποια είναι η σημασία της πόλης Ντνίπρο;

Η Ντνίπρο, με σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας μετά το Κίεβο, το Χάρκοβο και τηνΟδησσό . Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα της χώρας και, μετά την έναρξη των συγκρούσεων στο Ντονμπάς το 2014, μετατράπηκε, μαζί με το Χάρκοβο, σημαντικό κέντρο εφοδιασμού του ουκρανικού στρατού. Αυτοί οι λόγοι την καθιστούν έναν από τους στόχους των Ρώσων.



Ο στρατιωτικός δημοσιογράφος Μπουτούσοφ τονίζει, ότι στόχος της Ρωσίας είναι σε κάθε περίπτωση η «καταστροφή της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας». Και, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, από το Ποκρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε διάφορες κατευθύνσεις και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους εκεί όπου βρίσκονται οι πιο αδύναμες ουκρανικές μονάδες.



