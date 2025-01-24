Ουκρανία: Πάνω από 90.000 Ρώσοι νεκροί στον πόλεμο - 1 στους 4 εθελοντές

Αιματοχυσία χωρίς τέλος. Δημοσιογράφοι του BBC και εθελοντές (Mediazone media) σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε ταυτοποίησαν 90.019 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας από την έναρξη της εισβολής. Από αυτούς, το 23% επιστρατεύτηκε μετά την έναρξη των μαχών.

Συγκριτικά, μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, οι εθελοντές αποτελούσαν μόλις το 14% των συνολικών απωλειών. Η μέση ηλικία όσων σκοτώθηκαν το 2024, με βάση τα ενημερωμένα δεδομένα, ήταν τα 36 έτη – υψηλότερη σε σχέση με τα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου.

Εκστρατείες στρατολόγησης εθελοντών που θα ενταχθούν στον ρωσικό στρατό συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές το 2025. Η κυβέρνηση προσφέρει πρόσθετες απολαβές, έως και 2 εκατομμύρια ρούβλια κατά μέσο όρο (19.000 ευρώ περίπου), σε αντάλλαγμα για τη συμμετοχή στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Αυτή την εβδομάδα, δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι οι πληρωμές έχουν αυξηθεί στην Αυτόνομη Περιφέρεια Γιαμαλό Νενέτς, στη Δημοκρατία της Μαρί Ελ και στο Πριμόρσκι Κράι.

Από τις 24 Ιανουαρίου 2025, ο μεγαλύτερος αριθμός απωλειών μεταξύ των Ρώσων πολιτών που πολεμούσαν εναντίον της Ουκρανίας καταγράφηκε στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, με 3.932 θανάτους.

«Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πιθανότατα υψηλότερος – ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει μόνο εκείνους των οποίων τα ονόματα μπορέσαμε να επαληθεύσουμε μέσω ελεύθερων πηγών» τονίζεται.

Έρευνα δημοσιογράφων αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από τους μισούς Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν δεν είχαν προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία πριν από τον πόλεμο. Μεταξύ των απωλειών που εντοπίστηκαν, το 17% ήταν κρατούμενοι που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις συγκρούσεις αντί να εκτίσουν την ποινή τους. Άλλο ένα 12% επιστρατεύτηκε.

Μισθοφόροι από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες αποτελούν μια από τις μικρότερες κατηγορίες θυμάτων. Παράλληλα, μεταξύ του τακτικού στρατιωτικού προσωπικού - που αντιπροσωπεύει το 17% των 90.019 θανάτων που έχουν εντοπιστεί - οι υψηλότερες απώλειες υπέστησαν οι μηχανοκίνητες δυνάμεις (5.931 νεκροί) και οι αερομεταφερόμενες δυνάμεις (3.223 νεκροί).

«Οι πραγματικές απώλειες είναι σαφώς πολύ υψηλότερες από ό,τι μπορεί να προσδιοριστεί από ανοιχτές πηγές. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλευτήκαμε προτείνουν ότι η ανάλυσή μας για ρωσικά νεκροταφεία, πολεμικά μνημεία και μοιρολόγια μπορεί να καλύψει μεταξύ 45% και 65% του πραγματικού απολογισμού των νεκρών... Ο συνολικός αριθμός των απωλειών μεταξύ των φιλορωσικών δυνάμεων μπορεί να κυμαίνεται από 159.500 έως 223.500 στρατιωτικούς», καταλήγει η έκθεση.

Οι New York Times ανέφεραν ότι η Ρωσία συνεχίζει να υφίσταται μεγάλες απώλειες στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, με τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών στρατιωτών τον Οκτώβριο να είναι ο υψηλότερος από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής. Ωστόσο, το πρώτο εξάμηνο του 2024, η Ρωσία κατάφερε να στρατολογεί περίπου 900 άτομα καθημερινά.

Στις 24 Ιανουαρίου, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι σε μια μόλις ημέρα ο ρωσικός στρατός έχασε 1.500 στρατιώτες που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Πηγή: skai.gr

