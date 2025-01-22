Ζελένσκι: Τουλάχιστον 200.000 Ευρωπαίοι στρατιώτες για να εγγυηθούν ασφάλεια

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι τουλάχιστον 200.000 Ευρωπαίοι στρατιώτες θα πρέπει να αναπτυχθούν για να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας σε περίπτωση εκεχειρίας με τη Ρωσία και για να αποφευχθεί μια νέα εισβολή, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε σήμερα από το Κίεβο.

"200.000, είναι το λιγότερο. Είναι το ελάχιστο. Διαφορετικά δεν είναι τίποτα", είχε δηλώσει την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από τον ιστότοπο της προεδρίας.

Είναι η πρώτη φορά που υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος αναφέρει δημόσια τον αριθμό μιας τέτοιας στρατιωτικής δύναμης καθώς το σχέδιο αυτό συζητείται στα παρασκήνια εδώ και αρκετούς μήνες μεταξύ του Κιέβου και των δυτικών συμμάχων του.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε προτείνει την ιδέα να σταθμεύουν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία για να επιβλέπουν μια ενδεχομένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, η οποία άρχισε πριν από τρία χρόνια την εισβολή στη γειτονική της χώρα και έχει καταλάβει σήμερα σχεδόν το 20% των εδαφών της στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Εδώ και εβδομάδες, εντείνονται οι φήμες για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις ώστε να τεθεί τέλος στη σύγκρουση, κι ενώ υπάρχουν ερωτήματα για τη θέση που θα υιοθετήσει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ΗΠΑ είναι ο κύριος πάροχος στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στο Κίεβο.

Ο Τραμπ έκρινε την Τρίτη ότι είναι "πιθανές" νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, εάν η Μόσχα δεν διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου κατά της Ουκρανίας. Δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα "εξετάσουν" τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι μιλώντας στο Νταβός δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να εφαρμόσει "συνολικές κυρώσεις" κατά της Ρωσίας, ειδικότερα στον ενεργειακό τομέα και να "δώσει στην Ουκρανία όλα τα όπλα που ζητά" για να απειλήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Εκτός ασφαλώς από τα πυρηνικά όπλα, είμαστε λογικοί άνθρωποι", πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πριν καν από την ορκωμοσία του τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι προετοιμάζει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να "τελειώσουμε" με αυτή τη σύγκρουση.

"Δεν εκπλήσσομαι επομένως που οι ΗΠΑ έχουν επαφές με τον Πούτιν" αλλά η Ουκρανία πρέπει να είναι "μια προτεραιότητα" για τον Αμερικανό πρόεδρο, εκτίμησε ο Ζελένσκι.

"Γιατί είμαστε σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς είμαστε το θύμα. Ο Πούτιν είναι ο κατακτητής. Και δεν αρχίσαμε εμείς τον πόλεμο, αυτός τον άρχισε", τόνισε.

Το να σταματήσει τον πόλεμο που μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς από κάθε πλευρά και κατέστρεψε στην Ουκρανία "θα είναι πολύ δύσκολο για τον πρόεδρο Τραμπ", προειδοποίησε ακόμη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ο Πούτιν δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος" γιατί δεν έχει πετύχει "τον βασικό του στόχο: την ανεξαρτησία της Ουκρανίας", δήλωσε ο Ζελένσκι. "Να την καταστρέψει, αυτό είναι το όνειρό του".

Η Ουκρανία "δεν θα αναγνωρίσει" τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά, "ακόμη κι αν όλοι οι σύμμαχοι ενωθούν" για να το απαιτήσουν, δήλωσε αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να τα παραχωρήσει για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

"Δεν θα υπάρξει συγγνώμη, ούτε νομική αναγνώριση, αλλά εμείς πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τελειώσει η θερμή φάση του πολέμου", δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.