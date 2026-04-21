Η Ευρώπη έχει μπροστά της ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω της έλλειψης καυσίμων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προειδοποίησε από τη Μαδρίτη ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν και ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για να αντιμετωπίσει την έλλειψη καυσίμων στα αεροσκάφη.

«Αν χρειαστεί, μπορεί να αναδιανείμουμε και να μοιραστούμε τα διαθέσιμα καύσιμα αεροσκαφών» είπε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι συστήνεται προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να μειώσουν τους φόρους στο ηλεκτρικό ρεύμα και να ενισχύσουν τις βιομηχανίες που επηρεάζονται από τις αυξημένες τιμές ενέργειας.

Ο Νταν Γιόργκενσεν πρόσθεσε ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποθήκευση φυσικού αερίου.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν που έχει μπλοκάρει την κύρια διαδρομή εφοδιασμού μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Περίπου το 75% του εφοδιασμού της Ευρώπης σε καύσιμα αεροσκαφών προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Πριν από λίγες ημέρες ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ σε συνέντευξή του στο Associated Press είχε προειδοποιήσει για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων «σύντομα» εάν οι προμήθειες πετρελαίου παραμείνουν μπλοκαρισμένες από τον πόλεμο στο Ιράν, υπολογίζοντας ότι η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου έξι εβδομάδες.

Από την πλευρά της, ωστόσο, η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας, Καταρίνα Ράιχε δήλωσε ότι οι προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών δεν βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς τα διυλιστήρια προσαρμόζονται στην αυξημένη ζήτηση.

Πηγή: skai.gr

