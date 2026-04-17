Η κρίση στα καύσιμα αεροσκαφών, που προκλήθηκε από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αναγκάζει μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να περικόπτουν πτήσεις και να καθηλώνουν αεροσκάφη, εν μέσω στενότητας στην προσφορά, σημειώνει το Politico.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε την Πέμπτη στο AP ότι η ήπειρος διαθέτει «αποθέματα καυσίμου αεροσκαφών ίσως για έξι εβδομάδες». Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη σε υπερδιπλασιασμό από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρότι δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί πραγματική έλλειψη καυσίμων, το υψηλό κόστος ωθεί τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν τα λιγότερο κερδοφόρα δρομολόγια και να καθηλώνουν παλαιότερα, λιγότερο αποδοτικά αεροσκάφη.

Η Lufthansa

Η Lufthansa ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αποσύρει ολόκληρο τον στόλο των 27 αεροσκαφών της θυγατρικής της CityLine αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αν και ο όμιλος είχε ήδη σχεδιάσει την απόσυρση του στόλου -ανακοινώνοντας τη σταδιακή κατάργησή του το 2024- «η τρέχουσα κρίση μάς αναγκάζει πλέον να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο νωρίτερα», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Till Streichert.

Η CityLine εξυπηρετεί κυρίως τους αεροπορικούς κόμβους της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, συνδέοντάς τους με διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

«Πρόκειται για ένα οδυνηρό βήμα», παραδέχθηκε ο Streichert, αναφερόμενος στις πιθανές απολύσεις προσωπικού.

Εκτός από την καθήλωση των αεροσκαφών της CityLine, η Lufthansa θα αποσύρει επίσης από τον Οκτώβριο τα τελευταία τέσσερα Airbus A340-600 και δύο Boeing 747-400 από τον στόλο μεγάλων αποστάσεων.

Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης «πρόσθετη μείωση» στο χειμερινό πρόγραμμα 2026-2027, αποσύροντας ακόμη πέντε αεροσκάφη από τον βασικό του στόλο.

Συνολικά, η μείωση του στόλου ανέρχεται σε 38 αεροσκάφη. Σχέδιο μείωσης κατά 40 αεροσκάφη είχε διαρρεύσει στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης τον Μάρτιο.

Η κίνηση αυτή «είναι αναπόφευκτη υπό το φως της απότομης αύξησης του κόστους της κηροζίνης και της γεωπολιτικής αστάθειας», δήλωσε ο Streichert. Τα καύσιμα αεροσκαφών προέρχονται από την κηροζίνη.

Ποιες άλλες εταιρείες επηρεάζονται

Ωστόσο, η Lufthansa δεν είναι η μόνη εταιρεία που επηρεάζεται. Λίγο μετά την ανακοίνωσή της, η KLM δήλωσε ότι «θα πραγματοποιήσει 80 λιγότερες πτήσεις μετ’ επιστροφής από και προς το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ» τον Μάιο.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία -μέλος του ομίλου Air France-KLM- ανέφερε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν δρομολόγια με πολλαπλές καθημερινές πτήσεις, όπως προς το Λονδίνο και το Ντίσελντορφ, και θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% των ευρωπαϊκών της πτήσεων για τον συγκεκριμένο μήνα.

Η Lufthansa ανέφερε ότι η κατανάλωση καυσίμων της «είναι αντισταθμισμένη (hedged) σε ποσοστό περίπου 80%, βάσει των τιμών του αργού πετρελαίου», ωστόσο «το υπόλοιπο 20% πρέπει να αγοραστεί σε σημαντικά αυξημένες τιμές αγοράς».

Ο γερμανικός όμιλος ανέφερε επίσης αυξημένα κόστη που σχετίζονται με πρόσφατες απεργίες, οι οποίες επισκίασαν την Τετάρτη τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της εταιρείας.

Οι παραδοσιακοί αεροπορικοί όμιλοι δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων.

Η χαμηλού κόστους easyJet ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα έξοδα καυσίμων της αυξήθηκαν κατά σχεδόν 29 εκατ. ευρώ μόνο τον Μάρτιο και ότι οι προ φόρων ζημιές της αναμένεται να αυξηθούν σε 620 έως 640 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο έως τον Μάρτιο, από 450 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η λετονική αεροπορική εταιρεία airBaltic βρίσκεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση και εξαρτάται από χρηματοδοτική στήριξη.

Η πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια δήλωσε την Τετάρτη ότι ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει ακόμη και «κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού», λόγω της απροθυμίας των εταίρων της να εγκρίνουν δάνειο 30 εκατ. ευρώ που ζήτησε η εταιρεία στα τέλη Μαρτίου.

Παρότι τα προβλήματα της airBaltic προϋπήρχαν του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οίκος αξιολόγησης Fitch προειδοποίησε ότι οι αυξανόμενες τιμές καυσίμων ασκούν πρόσθετη πίεση στη ρευστότητά της.

Η λετονική κυβέρνηση εξασφάλισε τελικά την Πέμπτη το δάνειο για την εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

