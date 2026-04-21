Άλμα 62% στις κλοπές καυσίμων στη Βρετανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αύξηση της τάξης του 62% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καταγράφουν οι κλοπές καυσίμων στη Βρετανία σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το BBC, με έναν ιδιοκτήτη πρατηρίων να δηλώνει ότι οι πελάτες που φεύγουν χωρίς να πληρώσουν τού κοστίζουν 2.000 λίρες την εβδομάδα στα πέντε υποκαταστήματά του.

Την ίδια ώρα, καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον η λεκτική βία κατά των εργαζομένων στα σημεία πώλησης καυσίμων, εξαιτίας των υψηλών τιμών που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, το κόστος για το γέμισμα ενός τυπικού οικογενειακού αυτοκινήτου με βενζίνη έχει αυξηθεί κατά 14 λίρες, ενώ ένα αντίστοιχο ρεζερβουάρ ντίζελ κοστίζει περίπου 27 λίρες περισσότερο.

Ο Τζος, ιδιοκτήτης πέντε πρατηρίων στη νότια Αγγλία, σημείωσε ότι πλέον καταγράφει περίπου πέντε περιστατικά φυγής χωρίς πληρωμή την εβδομάδα σε κάθε πρατήριο, έναντι ενός ή δύο στο παρελθόν.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που μοιράστηκε με το BBC δείχνουν τα περιστατικά αυτά να συμβαίνουν όλες τις ώρες της ημέρας.

Αν και ορισμένες περιπτώσεις αφορούν άτομα χωρίς την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν, ο Τζος ανέφερε ότι τα περισσότερα αποτελούν «καθαρή κλοπή».

«Φαίνεται να υπάρχει μια κάποιου είδους κοινωνική αποδοχή πλέον ότι η κλοπή είναι εντάξει», σημείωσε ο Τζος, ο οποίος ζήτησε να μην δημοσιευτεί το επώνυμό του εξαιτίας των επιθέσεων που δέχεται το προσωπικό του.

«Είμαι βέβαιος ότι ένα ποσοστό ανθρώπων το κάνει από απελπισία, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι οργανωμένη και προσχεδιασμένη δράση».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Pay My Fuel, ο αριθμός των κλοπών που αντιμετωπίζει ένα μέσο πρατήριο κάθε εβδομάδα έχει αυξηθεί από 2,1 τον Μάρτιο του 2025 σε 3,4 τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους – μια αύξηση της τάξης του 62%.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η μέση αξία μιας κλοπής έχει αυξηθεί κατά 46% την ίδια περίοδο.

«Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα», δήλωσε ο διευθυντής της, Ίαν Γούλφεντεν. «Ο μέσος όρος μιας κλοπής για έναν πελάτη μας συνήθιζε να είναι 56 λίρες και τώρα έχει φτάσει τις 67 λίρες. Αν σκεφτείτε ότι χάνουν σχεδόν 70 λίρες κάθε δύο ημέρες, το ποσό δεν είναι αμελητέο».

Ο Γούλφεντεν πρόσθεσε ότι το πρόβλημα είναι τρεις έως τέσσερις φορές μεγαλύτερο σε λιγότερο εύπορες περιοχές, επισημαίνοντας το ανατολικό και νοτιοανατολικό Λονδίνο, τη Γλασκώβη, το Μάντσεστερ, το Λιντς και το Μπέρμιγχαμ ως ιδιαίτερα προβληματικές ζώνες.

Από την πλευρά του, ο Γκόρντον Μπάλμερ, εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιανοπωλητών Πετρελαιοειδών (PRA), δήλωσε ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων από την έναρξη του πολέμου έχει οδηγήσει σε «αισθητή αύξηση» των κλοπών.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης ανέφερε από την πλευρά του: «Η κλοπή καυσίμων υπονομεύει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους. Αυτοί οι κλέφτες πρέπει να αντιμετωπίσουν την πλήρη αυστηρότητα του νόμου».

Παράλληλα, κάλεσε οποιονδήποτε έχει γίνει μάρτυρας τέτοιου εγκλήματος να το καταγγείλει στην αστυνομία, τονίζοντας επίσης πως «οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης εναντίον κάποιου που απλώς κάνει τη δουλειά του στην καθημερινότητά του, είναι εντελώς απαράδεκτη».

Παρόλο που η τιμή των καυσίμων μειώθηκε ελαφρώς το Σαββατοκύριακο, η οργάνωση αυτοκινητιστών RAC τόνισε ότι το κόστος της βενζίνης παραμένει 19,2% υψηλότερο από ό,τι στην αρχή του πολέμου, και το ντίζελ βρίσκεται κατά 34,5% πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Τον προηγούμενο μήνα, η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι η επιτροπή ανταγωνισμού ήταν έτοιμη να παρέμβει σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για αισχροκέρδεια στις αντλίες.

Τότε, οι λιανοπωλητές είχαν αντιδράσει κάνοντας λόγο για «εμπρηστική γλώσσα».



Πηγή: skai.gr

