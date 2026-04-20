Μεγάλο πλήγμα έχει προκληθεί στις ακτοπολοϊκές εταιρείες το τελευταίο διάστημα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την επιβάρυνση το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου να «αγγίζει» τα 36 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, προβλέπεται απώλεια άλλων 18 εκατομμυρίων και για τον Μάιο.

Ως εκ τούτου, ήδη υπάρχουν κινήσεις από τους ακτοπλόους που αφορούν μειώσεις δρομολογίων, προκειμένου να εξοκονομηθούν καύσιμα, αλλά και να γίνει μια «σφυγμομέτρηση» αντοχών εκ μέρους των εταιρειών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.