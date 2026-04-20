Πλήγμα στις ακτοπλοϊκές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Μειώνουν δρομολόγια για να εξοικονομήσουν καύσιμα

Πλήγμα έχει προκληθεί στις εταιρείες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την επιβάρυνση το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου να «αγγίζει» τα 36 εκατομμύρια ευρώ

πλοία

Μεγάλο πλήγμα έχει προκληθεί στις ακτοπολοϊκές εταιρείες το τελευταίο διάστημα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την επιβάρυνση το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου να «αγγίζει» τα 36 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, προβλέπεται απώλεια άλλων 18 εκατομμυρίων και για τον Μάιο.

Ως εκ τούτου, ήδη υπάρχουν κινήσεις από τους ακτοπλόους που αφορούν μειώσεις δρομολογίων, προκειμένου να εξοκονομηθούν καύσιμα, αλλά και να γίνει μια «σφυγμομέτρηση» αντοχών εκ μέρους των εταιρειών.

TAGS: ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πλοία δρομολόγια
