Τη δια νόμου απαγόρευση των smartphones στα σχολεία σχεδιάζει η βρετανική κυβέρνηση

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση καταθέτει τροπολογία για την απαγόρευση των smartphones στα σχολεία.

Το υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι η κίνηση αυτή θα προσδώσει «νομική ισχύ σε πρακτικές που τα σχολεία ήδη εφαρμόζουν».

Νωρίτερα φέτος, η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, είχε αποστείλει επιστολή προς τις διευθύνσεις των σχολείων, προτρέποντάς τες να υιοθετήσουν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ορίζουν ότι οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα κινητά τους καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.