Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ειδικό απεσταλμένο για την Ουκρανία προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα έχει έναν ουσιαστικό ρόλο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία, δήλωσαν σήμερα δύο Ευρωπαίοι ηγέτες μετά τον αποκλεισμό της Ευρώπης ως εταίρου στις συνομιλίες από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ευρώπη δεν θα έχει μια θέση στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, δήλωσε ο απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ χθες, Σάββατο, μετά την αποστολή από την Ουάσινγκτον ενός ερωτηματολογίου σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με το οποίο τις ρωτούσε τι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο.

Σε απάντηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα είναι πιθανόν ο οικοδεσπότης μιας έκτακτης συνόδου του Ευρωπαίων ηγετών, περιλαμβανομένης της Βρετανίας. Αυτή θα έχει σκοπό να εξετάσει τι είδους άμεση βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί στην Ουκρανία, ποιον συγκεκριμένο ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρώπη στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο καθώς και πώς θα ενισχυθεί η συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης.

Ωστόσο, δεκάδες παρόμοιες σύνοδοι κορυφής έχουν δείξει μια Ευρώπη που αμφιταλαντεύεται, είναι μερικές φορές διχασμένη και πολιτικά αδύναμη και τρέχει να καταστρώσει κάποιο συνεκτικό σχέδιο για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

«Αν μπορώ απλώς να ρίξω χαλαρά μια ιδέα, αν υπάρξει ένα διαπραγματευτικό τραπέζι, νομίζω πως πρέπει να κάνουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε στο Κόσοβο», δήλωσε ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, αναφερόμενος στη διπλωματία που βοήθησε στον τερματισμό της στρατιωτικής καταστολής της Σερβίας το 1998-99 απέναντι στη νότια επαρχία της που οδήγησε στη δημιουργία του κράτους του Κοσόβου.

«Η Ευρώπη χρειάζεται να έχει έναν ειδικό απεσταλμένο όπως (ήταν) ο Μάρτι Αχτισάαρι (στο Κόσοβο), και στη συνέχεια έναν αναπληρωτή απεσταλμένο που θα είναι στο επίπεδο του.... Κέλογκ... και με αυτή την έννοια, να έχουμε έναν ρόλο».

Ο Τραμπ κατέλαβε εξαπίνης τους Ευρωπαίους συμμάχους του την προηγούμενη εβδομάδα με το τηλεφώνημά του στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν --οι δυνάμεις του οποίου ξεκίνησαν πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια-- χωρίς να διαβουλευθεί προηγουμένως μαζί τους ή με το Κίεβο και ανακοινώνοντας άμεση έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η κυβέρνησή του τους προκάλεσε επίσης απόγνωση έπειτα από ωμά σχόλια σχετικά με την προσέγγισή της στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στο Μόναχο στις δημοκρατίες της Ευρώπης και τις αξίες της.

«Αυτό που δεν είχαμε στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια ήταν μια προσωπικότητα που θα χαίρει μεγάλης εκτίμησης από όλους, που θα λαμβάνεται υπόψη στη Μόσχα, θα λαμβάνεται υπόψη στο Κίεβο, και θα έχει υποστήριξη στην Ουάσινγκτον και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και σε άλλους ηγέτες, περιλαμβανομένου του παγκόσμιου Νότου, που θα μπορούσε να έχει την εξουσιοδότηση να διαχειριστεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς.

«Χρειαζόμαστε την υψηλή ορατότητα κάποιου ισχυρού, ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τη διαδικασία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.