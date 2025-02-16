Έκτακτη συνάντηση συγκάλεσαν το πρωί της Κυριακής οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ στο Μόναχο τελευταία ημέρα της Διάσκεψης Ασφαλείας προκειμένου να συζητήσουν τις σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση και τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το παρών δίνει και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Την έκτακτη συνάντηση ζήτησε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας καθώς οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι η σχέση τους με τις ΗΠΑ έχει πλέον αλλάξει.

Οι δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουκρανία, Κίθ Κέλογκ ότι θα ζητηθεί η γνώμη των Ευρωπαίων ηγετών για το ουκρανικό, αλλά δεν θα λάβουν μέρος σε οποιεσδήποτε συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους Ευρωπαίους οι οποίοι βλέπουν να παραγκωνίζονται από τις ειρηνευτικές συνομιλίες που θα διεξαχθούν μεταξύ ΗΠΑ- Ρωσίας.

Για το λόγο αυτό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να συναντηθούν τη Δευτέρα για μια έκτακτη σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι, είπε ότι ήταν μια «μια στιγμή στη γενιά για την εθνική μας ασφάλεια» και είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στο ΝΑΤΟ.

Ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο , πρόκειται να συναντηθούν με Ρώσους διαπραγματευτές στη Σαουδική Αραβία τις επόμενες ημέρες. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προσκλήθηκε και η Ουκρανία - αν και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η χώρα του δεν έχει λάβει τέτοια πρόσκληση.

Οι ευρωπαϊκές διπλωματικές προσπάθειες έρχονται αφότου ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πίτερ Χέγκσεθ, μιλώντας στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, είπε ότι δεν είναι ρεαλιστικό το Κίεβο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή να επιστρέψει στα κυρίαρχα σύνορά του πριν από το 2014 – μια προφανής ρήξη με την προηγούμενη στάση της Ουάσιγκτον και με τους επικριτές να λένε ότι έδωσε βασικές παραχωρήσεις στον Πούτιν πριν καν ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

