Η Ρωσίδα αντιπολιτευόμενη, Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, κάλεσε τους υποστηρικτές του να συνεχίσουν τον αγώνα για μια «ελεύθερη και ειρηνική» Ρωσία, έναν χρόνο μετά τον θάνατο στη φυλακή του κύριου επικριτή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ξέρουμε γιατί αγωνιζόμαστε: (για) μια Ρωσία του μέλλοντος, ελεύθερη, ειρηνική και όμορφη, αυτό που ονειρευόταν ο Αλεξέι είναι δυνατό. Ας κάνουμε τα πάντα προκειμένου αυτό το όνειρο να πραγματοποιηθεί», δήλωσε η Ναβάλναγια σε βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από την ομάδα της.

«Ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι: να διαδηλώσει, να γράψει στους πολιτικούς κρατούμενους, να κάνει να αλλάξουν γνώμη οι κοντινοί του άνθρωποι, να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον», είπε, ζητώντας να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι «το καλό θα υπερισχύσει».

Η Γιούλια Ναβάλναγια, που πήρε τα ηνία του κινήματος του εκλιπόντος αντιπολιτευόμενου, αναμένεται να συμμετάσχει μέσα στη μέρα σε μια εκδήλωση στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης του Ναβάλνι που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε διάφορες χώρες.

«Ο Αλεξέι εμπνέει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουν πως η χώρα μας, δεν είναι μόνο ο πόλεμος, η διαφθορά και η καταπίεση», αναφέρει στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η Ναβάλναγια κατηγόρησε επίσης τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιδιώκει «να διαγράψει από τη μνήμη μας το όνομα του Αλεξέι, να κρύψει την αλήθεια για τη δολοφονία του και να μας αναγκάσει στην παραίτηση».

«Όμως δεν θα τα καταφέρει. Ο πόνος που αισθανόμαστε μας κάνει πιο δυνατούς και φέτος έδειξε πως είμαστε πιο δυνατοί απ΄ό,τι νομίζαμε», είπε, καλώντας τον κόσμο να παραδειγματιστεί από το «κουράγιο», «την αίσθηση χιούμορ» και την ικανότητα του εκλιπόντος συζύγου της «να αγαπάει τη χώρα μας αληθινά».

Χαρισματικός ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, υπ΄αριθμόν ένα πολιτικός εχθρός του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ναβάλνι είχε χαρακτηριστεί «εξτρεμιστής» από τη ρωσική δικαιοσύνη.

Η δημόσια αναφορά στον ίδιον ή στην οργάνωσή του, Ίδρυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, χωρίς διευκρίνιση ότι έχουν χαρακτηριστεί «εξτρεμιστές», εκθέτει όσους το κάνουν σε κίνδυνο βαριών κυρώσεων.

Η απειλή αυτή παραμένει σε ισχύ παρά τον θάνατό του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκης σε μια φυλακή του ρωσικού Αρκτικού Κύκλου στις 16 Φεβρουαρίου 2024. Οι υποστηρικτές του δηλώνουν ότι δολοφονήθηκε στη φυλακή.

Πηγή: skai.gr

