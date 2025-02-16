Πάντα η Ουκρανία αποκαλούσε τις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο «προσωρινά κατεχόμενα εδάφη», επιμένοντας ότι τελικά θα ανακτήσει τον έλεγχο πάνω τους. Αλλά η ελπίδα αυτή φαίνεται να σβήνει πια.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ήταν «απίθανο» η Ουκρανία να πάρει πίσω μεγάλο μέρος της κατεχόμενης γης της κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, προκάλεσαν πανικό σε ολόκληρη τη χώρα. Το σχόλιό του ήρθε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε 90 λεπτά με τον Πούτιν την περασμένη Τετάρτη.

Η Yuliya Kazdobina, εμπειρογνώμονας εξωτερικής πολιτικής στο think tank krainian Prism, είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο Ρώσος ηγέτης θέλει ειρήνη.

«Είχαμε ήδη τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων με τη ρωσική πλευρά», είπε στο CNN. «Η Ρωσία έχει ιστορικό επιθέσεων και παραβίασης συμφωνιών με την Ουκρανία που χρονολογείται δεκαετίες πίσω. Το 1994, η Ουκρανία συμφώνησε να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα με αντάλλαγμα τις εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία ότι θα σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Το 2015, αφού προσάρτησε παράνομα την Κριμαία και πυροδότησε τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, η Μόσχα υπέγραψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μόνο για να την παραβιάσει επανειλημμένα και στη συνέχεια να εξαπολύσει μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία επτά χρόνια αργότερα. Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει καλά, αλλά όταν πρόκειται να κάνουν παραχωρήσεις και να κάνουν ειρήνη, δεν κάνουν ποτέ παραχωρήσεις», είπε η Kazdobina.

Θέα από το Κίεβο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελέσνκι έδωσε την δική του απάντηση για την επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν λέγοντας ότι η χώρα του δεν θα αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

«Ως ανεξάρτητη χώρα δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία συμφωνία χωρίς εμάς. Και το διατυπώνω πολύ ξεκάθαρα στους εταίρους μας. Δεν θα δεχτούμε καμία διμερή διαπραγμάτευση για την Ουκρανία χωρίς εμάς», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το γεγονός ότι ο Τραμπ μίλησε πρώτα με τον Πούτιν «δεν ήταν ευχάριστο».

Οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν επί του παρόντος σχεδόν το 20% του εδάφους της Ουκρανίας, από το περίπου 7% που έλεγχε πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Φόβοι για την επανάληψη της ιστορίας

Η Κριμαία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τότε που η Μόσχα την προσάρτησε παράνομα το 2014. Έκτοτε, η Ρωσία έχει επιβάλει ένα βάναυσο και κατασταλτικό καθεστώς.

Ο Maksym Vishchyk, δικηγόρος στην Global Rights Compliance, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συμβουλεύει τις ουκρανικές αρχές για τη διερεύνηση και τη δίωξη διεθνών εγκλημάτων, είπε ότι η Μόσχα έχει επαναλάβει το ίδιο μοτίβο σε άλλα κατεχόμενα εδάφη.

«Όταν η Ρωσία κατέλαβε τη χερσόνησο της Κριμαίας, ξεκίνησε μια εκστρατεία συστηματικής στόχευσης κοινοτήτων ή ατόμων που θεωρούσε ότι έγιναν εμπόδιο στην εκστρατεία ρωσικοποίησης… με καταστροφικές επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό γενικά, αλλά και σε κοινότητες, οικογένειες και άτομα», είπε στο CNN.

«Και η Κριμαία ήταν το βιβλίο τους. Οι πολιτικές και τα πρότυπα και οι τακτικές (της Ρωσίας) που εφαρμόστηκαν στην Κριμαία εφαρμόστηκαν στη συνέχεια και σε άλλα κατεχόμενα εδάφη. Έτσι, βλέπουμε ουσιαστικά τα ίδια μοτίβα σε όλα τα κατεχόμενα, τόσο από το 2014 όσο και από το 2022».

Επικίνδυνο προηγούμενο

Ο οικονομικός σύμβουλος Oleksandr Sokhatskyi είπε στο CNN ότι πιστεύει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα ήταν απαράδεκτη εάν τα σύνορα της Ουκρανίας αλλάξουν από αυτά που ήταν πριν από τον πόλεμο, λόγω του ανθρώπινου κόστους των ετών περιττής μάχης.

Οι στρατιώτες που πολεμούσαν στην πρώτη γραμμή ήταν επίσης δύσπιστοι ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τραμπ και Πούτιν θα μπορούσαν να αποφέρουν ένα αποτέλεσμα που θα ήταν ευχάριστο για πολλούς Ουκρανούς.

Ο Volodymyr Sablyn, διοικητής τάγματος στην 66η μηχανοποιημένη ταξιαρχία, ο οποίος πολεμά κοντά στο Lyman στα ανατολικά της χώρας, είπε ότι η κατάληψη μέρους της Ουκρανίας από τη Ρωσία θα μπορούσε να έχει επικίνδυνες συνέπειες.

«Θα δημιουργήσει προηγούμενο και θα δείξει στη Ρωσία ότι μπορούν να επιτεθούν σε οποιαδήποτε χώρα, να καταλάβουν το έδαφός της και να το κάνουν ατιμώρητο δικό τους στο μέλλον», είπε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε σύντομα να στρέψει το ενδιαφέρον της σε άλλες μικρότερες χώρες που βρίσκονται κοντά της.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει τους στόχους του: Θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο του συνόλου των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας. Αλλά πολλοί στην Ουκρανία ανησυχούν ότι ακόμα κι αν αρχικά συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, τελικά θα υποκινήσει περαιτέρω μάχες για να πετύχει το τελικό του παιχνίδι.

«Κανείς και τίποτα δεν θα εμποδίσει τον Πούτιν να μας επιτεθεί ξανά και να καταλάβει μια άλλη περιοχή ή πολλές άλλες. Εάν η Ευρώπη και η Αμερική δεν μας βοηθήσουν, τότε η ειρήνη τώρα πιθανότατα θα οδηγήσει σε πόλεμο σε λίγα χρόνια», είπε ο Sablyn.

