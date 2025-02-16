Ο πάπας Φραγκίσκος απευθύνθηκε σήμερα στους πιστούς μέσω γραπτού μηνύματος διότι, ως γνωστόν, την περασμένη Παρασκευή εισήχθη στην πανεπιστημιακή πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης για την θεραπεία λοίμωξης του αναπνευστικού.

«Θα ήθελα να βρίσκομαι ανάμεσά σας αλλά -όπως γνωρίζετε- βρίσκομαι στην πολυκλινική Τζεμέλι διότι χρειάζομαι ακόμη λίγες θεραπείες για την βρογχίτιδά μου», αναφέρει στο μήνυμά του ο Φραγκίσκος.

Ο πάπας κάλεσε τους πιστούς να συνεχίσουν να προσεύχονται υπέρ της ειρήνης στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όπως και στην Μιανμάρ, στην περιοχή Κίβου και στο Σουδάν.

Ο ποντίφικας, τέλος, θέλησε να ευχαριστήσει τους πιστούς «για την εγγύτητα και τις προσευχές με τις οποίες τον συνοδεύουν, τις ημέρες αυτές», όπως και τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Τζεμέλι, για το ειλικρινές ενδιαφέρον τους.

Πηγή: skai.gr

