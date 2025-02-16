Λογαριασμός
Ισλαμιστής ο 23χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Αυστρία

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη της επίθεσης ως έναν 23χρονο Σύρο αιτούντα άσυλο ο οποίος είχε ριζοσπαστικοποιήθηκε στο διαδίκτυο

αυστρια

Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι το Σάββατο στην πόλη Villach της νότιας Αυστρίας κατά την οποία σκοτώθηκε ένα έφηβο αγόρι ήταν ισλαμιστής που ριζοσπαστικοποιήθηκε στο διαδίκτυο, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη της επίθεσης ως έναν 23χρονο Σύρο αιτούντα άσυλο. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Κάρνερ είπε ότι η επίθεση με μαχαίρι, στην οποία τραυματίστηκαν επίσης πέντε άτομα, συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος.

TAGS: Αυστρία επίθεση με μαχαίρι
