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Προειδοποίηση Ερντογάν προς Ιράν: Προσοχή σε πιθανές προσπάθειες σαμποτάζ των συνομιλιών

Ο Ερντογάν εξέφρασε τη στήριξη της Τουρκίας στη συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ και κάλεσε την Τεχεράνη να επαγρυπνεί απέναντι σε πιθανές απόπειρες υπονόμευσης

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Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Άγκυρα χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητη στήριξη ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ειρηνικά, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ερντογάν τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει επαγρύπνηση απέναντι σε ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι είναι αναγκαία και σημαντικά νέα βήματα για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
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