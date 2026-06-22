Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Άγκυρα χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητη στήριξη ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ειρηνικά, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ερντογάν τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει επαγρύπνηση απέναντι σε ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι είναι αναγκαία και σημαντικά νέα βήματα για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.
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