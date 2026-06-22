Τουλάχιστον 18 νεκροί στη Γαλλία καθώς η Ευρώπη «ψήνεται» από τον καύσωνα

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, μεταξύ αυτών δύο μικρά παιδιά που έμειναν μέσα σε υπερθερμασμένο αυτοκίνητο, καθώς ένα ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, καταρρίπτοντας ρεκόρ θερμοκρασιών σε πολλές πόλεις τη Δευτέρα.

Καθώς σχολεία στη Γαλλία έκλεισαν ή τροποποίησαν τα ωράριά τους λόγω της ζέστης, οι μετεωρολόγοι στη Βρετανία προειδοποίησαν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να σπάσουν τα ιστορικά ρεκόρ του Ιουνίου μέσα στην εβδομάδα.

Στο Μπορντό, στην οινοπαραγωγική περιοχή της δυτικής Γαλλίας, η θερμοκρασία έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Στο Πουατιέ της κεντρικής Γαλλίας, ο υδράργυρος άγγιξε τους 41,2 βαθμούς, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που ίσχυε από το 1947.

Στο Σαν Σεμπαστιάν της βόρειας Ισπανίας, μια περιοχή που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από πιο ήπιες θερμοκρασίες, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου για την 22α Ιουνίου.

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Δύο παιδιά πέθαναν σε υπερθερμασμένο αυτοκίνητο

Οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία βρέθηκαν αναίσθητα από τη μητέρα τους μέσα στο οικογενειακό αυτοκίνητο, σταθμευμένο έξω από το σπίτι τους, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης Καρπεντρά στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Παράλληλα, τρεις ηλικιωμένοι, ηλικίας από 80 έως 95 ετών, έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα.

«Κολυμπάτε μόνο σε επιτηρούμενες παραλίες και σημεία κολύμβησης», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της Γαλλικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Ζερόμ Μπουλανζέ, μετά την αναφορά 13 πνιγμών από την Κυριακή έως τη Δευτέρα. Οι θάνατοι από πνιγμό είχαν αυξηθεί κατά 172% στη Γαλλία κατά τη διάρκεια καυσώνων πέρυσι, καθώς πολλοί πολίτες αναζητούσαν τρόπους να δροσιστούν.

Το φαινόμενο «Ωμέγα» πίσω από την ακραία ζέστη

Το κύμα καύσωνα που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης είναι γνωστό ως "Omega block" (Μπλοκάρισμα Ωμέγα), επειδή το μετεωρολογικό του σχήμα θυμίζει το ελληνικό γράμμα Ω.

Η ερευνήτρια ακραίων καιρικών φαινομένων στο Imperial College του Λονδίνου, Κλερ Μπαρνς, εξήγησε ότι το σύστημα αυτό μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και τη Σαχάρα προς την Ευρώπη.

«Γι’ αυτό βιώνουμε τόσο έντονη ζέστη. Το σύστημα κινείται πολύ αργά και ουσιαστικά δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ανέμων ή δροσερών ρευμάτων που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανακούφιση», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η κλιματική αλλαγή ενισχύει τόσο τους καύσωνες όσο και τις καταιγίδες, οδηγώντας σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πιο έντονες βροχοπτώσεις.

Η Βρετανία απειλεί να σπάσει το ρεκόρ Ιουνίου

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) ανακοίνωσε ότι το τετραήμερο κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα θα μπορούσε να ανεβάσει τη θερμοκρασία πάνω από τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα καταρριφθεί εύκολα το ρεκόρ θερμοκρασίας Ιουνίου των 35,6 βαθμών που είχε καταγραφεί το 1957 και το 1976. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Βρετανία είχε ήδη σημειώσει νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο.

Στο Παρίσι, οι προκαταρκτικές μετρήσεις έδειχναν ότι η θερμοκρασία θα έφτανε τους 38,4 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Ιούνιο.

«Βλέπουμε θερμοκρασίες κατά 5 έως 10 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή και σε ορισμένες βόρειες περιοχές ακόμη και πάνω από 10 βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AEMET, Ρουμπέν ντελ Κάμπο.

Κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία – Επιπτώσεις και στην άγρια ζωή

Η Ιταλία εξέδωσε τη Δευτέρα κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 12 πόλεις.

Στο Τορίνο, η εταιρεία κοινής ωφέλειας Iren διπλασίασε τις βάρδιες των εργαζομένων και εγκατέστησε επιπλέον γεννήτριες για να αντιμετωπίσει τις κατά τόπους διακοπές ρεύματος που προκαλεί η αυξημένη πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η ακραία ζέστη πλήττει επίσης σοβαρά την άγρια ζωή. Πουλιά όπως τα πετροχελίδονα, τα χελιδόνια, τα σπουργίτια και τα ψαρόνια, που φωλιάζουν κάτω από τις στέγες κτιρίων, κινδυνεύουν ιδιαίτερα.

Η Ρομέν ντε Ζεγκέρ, ιδρύτρια κέντρου περίθαλψης άγριων ζώων στο Τεμπλού του Βελγίου, εξήγησε ότι οι θερμοκρασίες στις στέγες μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 50 ή 60 βαθμούς Κελσίου.

«Πολλά νεαρά πουλιά προτιμούν να πηδήξουν από τις φωλιές τους παρά να πεθάνουν κυριολεκτικά από τη ζέστη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το καταφύγιο έχει δεχθεί περίπου 150 ζώα μόνο τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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