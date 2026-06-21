Η ανάπτυξη ενός μεγάλου παραθαλάσσιου τουριστικού συγκροτήματος στην Αλβανία, το οποίο συνδέεται με τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων από περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες, προκαλώντας καθημερινές διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Τίρανα.

Με εκκωφαντικούς ήχους από τύμπανα, κόρνες και σφυρίχτρες, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο φωνάζοντας το σύνθημα «Ράμα φύγε!», αναφερόμενοι στον επί χρόνια σοσιαλιστή πρωθυπουργό της χώρας, Έντι Ράμα.

Η κινητοποίηση, που έχει ονομαστεί «επανάσταση των φλαμίνγκο», συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη, ακόμη και από αλβανικές κοινότητες του εξωτερικού. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη χώρα, καθώς επιδιώκει να προσελκύσει τουρισμό υψηλού επιπέδου και να ενισχύσει την πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, το σχέδιο, το οποίο αφορά ένα εγκαταλελειμμένο νησί και μια παρακείμενη παραθαλάσσια περιοχή στη νότια Αλβανία, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και επικριτές της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές κρατούν χάρτινες φιγούρες φλαμίνγκο, συμβολίζοντας τα προστατευόμενα αποδημητικά πτηνά των οποίων οι βιότοποι ενδέχεται να απειληθούν από την κατασκευή του πολυτελούς θερέτρου.

Ο Ράμα υπό πίεση

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από το σχέδιο και υπερασπίζεται το περιβαλλοντικό έργο της κυβέρνησής του. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις υποκινούνται από κακόβουλους διαδικτυακούς παράγοντες στο εξωτερικό και επαναλαμβάνει τις κατηγορίες ότι το Ιράν στοχοποιεί την αλβανική κυβέρνηση.

«Υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Πολλές μισές αλήθειες που μετατρέπονται σε ολοένα μεγαλύτερα ψέματα κάθε ώρα που περνά», δήλωσε ο Ράμα στο Associated Press.

Παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης, οι διαδηλώσεις συνεχίζουν να ενισχύονται, με συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε αλβανικές κοινότητες της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά την υπόθεση ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του έργου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας.

Πώς ανακαλύφθηκε η περιοχή

Το έργο περιλαμβάνει δύο βασικά τμήματα: μια τουριστική ανάπτυξη στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, η οποία αποτελεί προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής, και ένα μικρότερο θέρετρο στο ακατοίκητο νησί Σάζαν, πρώην στρατιωτική βάση της κομμουνιστικής περιόδου.

Η ανάπτυξη προβλέπει ξενοδοχεία, διαμερίσματα, πολυτελείς βίλες και μαρίνα και συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ. Επενδυτική εταιρεία που σχετίζεται με τον Κούσνερ έχει λάβει από τις αλβανικές αρχές καθεστώς στρατηγικού επενδυτή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Αμερικανό podcaster Ντέιβιντ Σένρα, η Ιβάνκα Τραμπ δήλωσε ότι ανακάλυψαν την περιοχή τυχαία κατά τη διάρκεια διακοπών.

«Βρισκόμασταν στο σκάφος ενός φίλου και σταματήσαμε για μια βουτιά. Ουσιαστικά έτσι βρήκαμε το νησί», ανέφερε. «Κολυμπήσαμε μέχρι εκεί και ανεβήκαμε ξυπόλητοι στην κορυφή. Μαγευτήκαμε από το τοπίο.»

Φόβοι για το φυσικό περιβάλλον

Η Αλβανία διαθέτει περίπου 450 χιλιόμετρα ακτογραμμής που παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Οι αντίπαλοι του έργου φοβούνται ότι τμήματα αυτής της παρθένας ακτογραμμής θα περάσουν στα χέρια ισχυρών επενδυτών. Η οργή εντάθηκε όταν κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε ακτιβιστή να απομακρύνεται βίαια από ιδιωτικό φρουρό ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην περιοχή.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής και σε έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους βιοποικιλότητας της Αλβανίας, που αποτελεί βασικό σταθμό για αποδημητικά πτηνά κατά μήκος της Αδριατικής.

Από τα τέλη Μαΐου, εκσκαφείς και άλλα βαριά μηχανήματα έχουν εισέλθει στην περιοχή, ανοίγοντας δρόμους πρόσβασης, πραγματοποιώντας εκσκαφές στην αμμώδη ζώνη, καθαρίζοντας εκτάσεις ανάμεσα σε πεύκα και τοποθετώντας περιφράξεις.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις από την Αλβανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταγγέλλουν ότι προστατευόμενοι βιότοποι κινδυνεύουν να υποστούν μη αναστρέψιμες ζημιές.

Νομικές και ιδιοκτησιακές διαμάχες

Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας έχει επιβεβαιώσει ότι διερευνά πτυχές του έργου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόσφατα διατάχθηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 128,3 εκατομμυρίων ευρώ της εταιρείας Albanian Land Development LLC, σχετικά με συμβάσεις πώλησης γης στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η επένδυση.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η γη ανήκει σε ιδιώτες, ωστόσο έχουν εμφανιστεί αντικρουόμενοι ισχυρισμοί σχετικά με τη νομιμότητα της ιδιωτικοποίησής της.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ράμα παραμένει αμετακίνητος, υποστηρίζοντας ότι το έργο εντάσσεται στη στρατηγική μετατροπής της Αλβανίας σε κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό.

«Η Αλβανία δεν πρέπει να φοβάται ένα τόσο εξαιρετικό έργο, στο οποίο εξαιρετικοί εταίροι επενδύουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το παράδειγμα της Σερβίας

Οι εξελίξεις στη Σερβία προσφέρουν ένα πιθανό προειδοποιητικό παράδειγμα. Τον Νοέμβριο, το σερβικό κοινοβούλιο ψήφισε ειδικό νόμο για την κατασκευή πολυτελούς συγκροτήματος στο Βελιγράδι, το οποίο επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από εταιρεία συνδεδεμένη με τον Κούσνερ.

Τον επόμενο μήνα, η εισαγγελία κατά του οργανωμένου εγκλήματος απήγγειλε κατηγορίες σε τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών και κυβερνητικό υπουργό, για κατάχρηση εξουσίας και πλαστογράφηση εγγράφων που φέρονται να διευκόλυναν το έργο.

Πηγή: skai.gr

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