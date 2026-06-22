Τρεις άνδρες, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επιχείρηση, που άρχισε στις 11.35 τοπική ώρα (18.35 ώρα Ελλάδας) «είναι ακόμη σε εξέλιξη», πρόσθεσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει άμεσα πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου.

«Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε το κίνητρο πίσω από όλα αυτά», δήλωσε στο δίκτυο Radio-Canada ο Ίαν Λαφρενιέρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Κεμπέκ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ύποπτο που φορά στρατιωτική στολή και κείτεται στο έδαφος.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και ο παρακείμενος αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Το συμβουλευτικό κέντρο εβραϊκών και ισραηλινών σχέσεων (CIJA) έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».

⚠️ BREAKING: Video shows the gunman in Montreal reloading his weapon as he exchanges fire with police.



Two officers have been shot and the shooter has been killed, according to recent reports. pic.twitter.com/p9iJo5wtTD — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) June 22, 2026

Additional footage from the reported active shooter situation in Montreal, Canada, appears to show two people on the ground, though it is unclear whether they were shot. pic.twitter.com/Yba1cL8O2h — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

Πηγή: skai.gr

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