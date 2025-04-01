Η Κίνα είναι έτοιμη να διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» για να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας παράλληλα τη Μόσχα στην υπεράσπιση των «συμφερόντων» της, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ο Ουάνγκ σημείωσε στη συνέχεια, σε συνάντηση που είχε στη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ότι η χώρα του θα συνεργαστεί με τη Ρωσία για να συμβάλει «στην ειρήνη».

Υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τη Μόσχα «θα ανανεωθεί μετά βεβαιότητας με νέα ζωτικότητα και θα εισέλθει σε νέα φάση».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε από την πλευρά του την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν φτάσει «σε νέο επίπεδο» και σημείωσε ότι θα συνεχίσουν να εξελίσσονται «σε όλα τα μέτωπα».

Ο Ουάνγκ Γι βρίσκεται σε επίσκεψη στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα για να έχει συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Στη συνέντευξή του στο Ria Novosti, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας σημείωσε ότι η Κίνα είναι «έτοιμη, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των εμπλεκόμενων πλευρών, να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο με τη διεθνή κοινότητα (…) στη διευθέτηση» της σύγκρουσης.

Η διπλωματική και οικονομική συνεργασία ανάμεσα στο Πεκίνο και τη Μόσχα ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και τις κυρώσεις που επέβαλε η διεθνής κοινότητα με στόχο τη Ρωσία.

Η Κίνα δηλώνει ότι τηρεί ουδέτερη στάση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και ότι δεν προμηθεύει με φονικά όπλα κανένα από τα δύο στρατόπεδα, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ ή πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, παραμένει σημαντικός πολιτικός και οικονομικός σύμμαχος της Ρωσίας, σε βαθμό που οι χώρες μέλη του NATO να τη χαρακτηρίζουν «αποφασιστικής σημασίας» παράγοντα «διευκόλυνσης» της ρωσικής επίθεσης –την οποία δεν έχει καταδικάσει ποτέ το Πεκίνο.

«Θα εργαστούμε από κοινού για να συμβάλουμε εκ νέου στην υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας», δήλωσε επίσης ο Ουάνγκ στη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να δοθεί γρήγορα τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά η κυβέρνησή του δεν έχει επιτύχει προς το παρόν να εξασφαλίσει σημαντική πρόοδο παρά τις διαπραγματεύσεις που είχε ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε αμερικανοουκρανικό σχέδιο για κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, ενώ στη συνέχεια, τον περασμένο μήνα, πρότεινε να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του θα έχει «επικοινωνία σε βάθος για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης των σινορωσικών σχέσεων, και για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα κοινού συμφέροντος» κατά την επίσκεψή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

