Ξεκίνησε τις απολύσεις και στον τομέα της υγείας η κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε το σχέδιό της για περικοπή 10.000 θέσεων εργασίας στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, προχώρησε σήμερα Τρίτη στην απόλυση προσωπικού στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Ένας υπάλληλος του FDA είπε ότι το προσωπικό έπρεπε να παρουσιάσει τα σήματά του στην είσοδο του κτιρίου και σε όσους είχαν απολυθεί τους δόθηκε ένα εισιτήριο και τους ζητήθηκε να επιστρέψουν στο σπίτι, σύμφωνα με μια πηγή.

Στο CDC, το απολυμένο προσωπικό εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο για την Περιβαλλοντική Υγεία, την Κατάχρηση Ουσιών και τη Διοίκηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Ασθενειών, σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή.

Οι περικοπές αποτελούν μέρος ενός ευρέος σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου συμμάχου Ίλον Μασκ για τη συρρίκνωση των επιπέδων προσωπικού σε ομοσπονδιακά τμήματα και υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.