Οι επιστήμονες που μελετούν τον κομήτη 3I/ATLAS κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτός ο διαστρικός επισκέπτης είναι εξαιρετικά αρχαίος. Εκτιμάται ότι σχηματίστηκε πριν από 10 έως 12 δισεκατομμύρια χρόνια σε ένα πρωτογενές πλανητικό σύστημα και παρουσιάζει χημική σύσταση διαφορετική από κάθε γνωστό αντικείμενο του Ηλιακού μας Συστήματος.

Η ανάλυση της χημικής σύνθεσης του 3I/ATLAS, μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει εντοπιστεί ποτέ στο Ηλιακό Σύστημα, προσέφερε σημαντικές ενδείξεις για τις φυσικές και χημικές συνθήκες που επικρατούσαν στο πλανητικό σύστημα όπου δημιουργήθηκε, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο κομήτης, με διάμετρο περίπου 2,6 χιλιομέτρων, είναι πιθανότατα το αρχαιότερο γνωστό αντικείμενο που έχει εισέλθει στο Ηλιακό Σύστημα, σύμφωνα με τον Martin Cordiner, πλανητικό επιστήμονα και αστροχημικό στο NASA Goddard Space Flight Center, καθώς και επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο 3I/ATLAS γεννήθηκε σε ένα πολύ ψυχρότερο περιβάλλον - περίπου στους -243 βαθμούς Κελσίου - σε σύγκριση με εκείνο στο οποίο σχηματίστηκαν η Γη και τα υπόλοιπα σώματα του Ηλιακού Συστήματος πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Πιστεύουν επίσης ότι έχει διανύσει τεράστιες αποστάσεις από τότε που εκτινάχθηκε από το αρχικό του πλανητικό σύστημα.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ αντικείμενο σαν το 3I/ATLAS», δήλωσε ο Cordiner.

Οι επιστήμονες μέτρησαν τις αναλογίες ισοτόπων, διαφορετικών μορφών χημικών στοιχείων όπως το υδρογόνο και ο άνθρακας, που παρατηρήθηκαν στον κομήτη με τη βοήθεια του James Webb Space Telescope.

Τα ισότοπα του υδρογόνου παρείχαν στοιχεία για τη θερμοκρασία και την ακτινοβολία στο περιβάλλον όπου σχηματίστηκε ο 3I/ATLAS, ενώ οι αναλογίες ισοτόπων άνθρακα έδωσαν πληροφορίες για τη σύσταση του διαστρικού νέφους αερίων από το οποίο προήλθαν τόσο ο κομήτης όσο και το πλανητικό του σύστημα.

Το νερό του κομήτη περιέχει περίπου 30 φορές περισσότερο δευτέριο, ένα ισότοπο του υδρογόνου, από ό,τι οι κομήτες του Ηλιακού Συστήματος. Παράλληλα, οι αναλογίες ισοτόπων άνθρακα διαφέρουν από εκείνες που έχουν παρατηρηθεί τόσο σε αντικείμενα του Ηλιακού Συστήματος όσο και σε διαστρικά νέφη ή δίσκους σχηματισμού πλανητών γύρω από νεαρά άστρα.

Ο Cordiner εκτιμά ότι ο 3I/ATLAS είναι πιθανότατα ένα θραύσμα που απέμεινε από τη διαδικασία σχηματισμού πλανητών γύρω από κάποιο άλλο άστρο.

«Οι παρατηρήσεις μας με το James Webb δείχνουν ότι το περιβάλλον σχηματισμού πλανητών στο σύστημα προέλευσης του 3I/ATLAS ήταν διαφορετικό από το δικό μας Ηλιακό Σύστημα. Ήταν πιθανότατα ψυχρότερο, φτωχότερο σε βαριά στοιχεία και περισσότερο εκτεθειμένο σε υπεριώδη ακτινοβολία και κοσμικές ακτίνες», ανέφερε.

Πλούσιος σε τα συστατικά της ζωής

Παρά την ψυχρή και μακρινή προέλευσή του, ο 3I/ATLAS είναι πλούσιος σε οργανικά μόρια που περιέχουν άνθρακα, υδρογόνο, άζωτο, οξυγόνο και θείο.

Σύμφωνα με τον Cordiner, αυτό αποδεικνύει ότι «τα πτητικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε υπήρχαν σε αφθονία σε αυτόν τον μακρινό δίσκο σχηματισμού πλανητών».

Η σύνθεση του άνθρακα υποδηλώνει ότι ο κομήτης σχηματίστηκε έως και πριν από 12 δισεκατομμύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονου σχηματισμού άστρων. Δεδομένου ότι το Σύμπαν πιστεύεται πως ξεκίνησε με το Big Bang πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, ο 3I/ATLAS θα προερχόταν από μια εποχή κατά την οποία το Σύμπαν είχε μόλις το 13% της σημερινής του ηλικίας.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο κομήτης σχηματίστηκε στον Γαλαξία μας, ωστόσο λόγω της μεγάλης ηλικίας του δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να προέρχεται ακόμη και από άλλο γαλαξία.

«Πίστευα ότι οι διαγαλαξιακές αποστάσεις ήταν υπερβολικά μεγάλες, όμως στην πραγματικότητα ένα ταχύ διαστρικό αντικείμενο θα μπορούσε να φτάσει εδώ από τους πλησιέστερους γειτονικούς γαλαξίες μας, τα Νέφη του Μαγγελάνου, μέσα σε μόλις ένα δισεκατομμύριο χρόνια», δήλωσε ο Cordiner.

Ο 3I/ATLAS ενδέχεται να εκτινάχθηκε από το πλανητικό του σύστημα λόγω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων με πλανήτες, αν και δεν αποκλείεται να προηγήθηκε κάποια σύγκρουση.

Τα δύο προηγούμενα διαστρικά αντικείμενα που έχουν παρατηρηθεί να διασχίζουν το Ηλιακό Σύστημα ήταν οι κομήτες 1I/'Oumuamua, που εντοπίστηκε το 2017, και 2I/Borisov, που ανακαλύφθηκε το 2019.

Σήμερα ο 3I/ATLAS πλησιάζει την τροχιά του Κρόνου και αναμένεται να περάσει πέρα από την τροχιά του Πλούτωνα το 2029, πριν εγκαταλείψει οριστικά τα εξωτερικά όρια του Ηλιακού Συστήματος γύρω στο 2035.

Οι επιστήμονες δηλώνουν βέβαιοι ότι πρόκειται για φυσικό αντικείμενο, παρά τις εικασίες που διατυπώθηκαν πέρυσι από ορισμένους ότι ίσως πρόκειται για εξωγήινο διαστημόπλοιο.

«Οι καλοί επιστήμονες παραμένουν πάντα ανοιχτοί στην αναθεώρηση των απόψεών τους όταν προκύπτουν νέα δεδομένα, αλλά αξιολογούν προσεκτικά τα στοιχεία για κάθε υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδείξεις ήταν ξεκάθαρες από πολύ νωρίς ότι επρόκειτο για ένα αντικείμενο με χαρακτηριστικά κομήτη, και οι μεταγενέστερες παρατηρήσεις επιβεβαίωσαν αυτή την ερμηνεία», κατέληξε ο Cordiner.

Πηγή: skai.gr

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