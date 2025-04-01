Μία απίστευτη ιστορίας ενδοοικογενειακής βίας - με θύμα ένα 32χρονο άνδρα και θύτη την 57χρονη σήμερα μητριά του - φέρνουν στη δημοσιότητα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο άνδρας, ο οποίος δεν κατονομάζεται, για περισσότερο από 20 χρόνια, κακοποιούνταν συστηματικά από την γυναίκα που υποτίθεται ότι έπρεπε να τον φροντίζει σαν μητέρα του.

Από την ηλικία των 11 ετών, ζούσε μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο στον δεύτερο όροφο του σπιτιού, όπου τον είχε φυλακίσει η Κίμπερλι Σάλιβαν- και ενώ ακόμα ο πατέρας του ζούσε.

Όπως μάλιστα κατέθεσε στην αστυνομία, η μητριά του τον άφηνε για μεγάλες περιόδους νηστικό και διψασμένο ενώ αναγκαζόταν να πίνει νερό από την τουαλέτα για να παραμείνει ζωντανός.

Η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη μετά το 2004, όταν πέθανε ο πατέρας του. Τότε έμενε κλεισμένος στο μικρό αυτοσχέδιο κελί σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, μέσα σε άθλιες συνθήκες.

Τελικά, για να γλιτώσει από τα βασανιστήρια που ζούσε, ο 23χρονος έβαλε φωτιά στο δωματιάκι που ζούσε, με κίνδυνο να καεί ζωντανός, προκειμένου η μητριά του να αναγκαστεί να καλέσει την πυροσβεστική και έτσι να σωθεί.

Σε σοκ οι διασώστες, είδαν ότι ο άντρας – λόγω του χρόνιου υποσιτισμού και εγκλεισμού – έμοιαζε με θύμα του Ολοκαυτώματος

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ήταν τόσο αδύνατος και εξαντλημένος, που η εμφάνισή του έμοιαζε, «χωρίς υπερβολή, με επιζώντα από το στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς».



Η Σάλιβαν συνελήφθη και μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την δίκη της, με εγγύηση 300.000 δολαρίων.

Η 57χρονη κατηγορείται για σοβαρή σωματική βλάβη, απαγωγή, παράνομη κράτηση, κακοποίηση και επικίνδυνη αμέλεια αλλά αρνείται όλες της κατηγορίες.

