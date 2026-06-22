Με έμπνευση από τη Μεσόγειο η νέα ανδρική συλλογή Armani στο Μιλάνο - Δείτε βίντεο

Ο οίκος Giorgio Armani έκλεισε τη Δευτέρα την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου παρουσιάζοντας μια καλοκαιρινή ανδρική συλλογή εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο, με γήινες αποχρώσεις και ανάλαφρα φυσικά υφάσματα.

Τα μοντέλα περπάτησαν σε μια ιστορική στοά στο κέντρο του Μιλάνου φορώντας αέρινα σύνολα, όπως παντελόνια με χαλαρή αλλά προσεγμένη γραμμή και σαφάρι τζάκετ, τα οποία συχνά συνδυάζονταν με μεγάλες τσάντες.

«Υπάρχει τεράστια αφοσίωση στην κληρονομιά του Giorgio Armani, αλλά υπάρχει και εξέλιξη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λέο Ντελ'Όρκο, επικεφαλής του ανδρικού σχεδιαστικού τμήματος και πρόεδρος του ομίλου.

Ο Ντελ'Όρκο ανέφερε ότι η νέα συλλογή βασίζεται σε πιο μακρόστενες και στενές σιλουέτες, με ελαφρώς πιο μακριά σακάκια και μια ενιαία χρωματική παλέτα που κινείται μεταξύ λευκού, μπεζ της άμμου και διαφόρων αποχρώσεων του γκρι.

Παράλληλα με την ανδρική συλλογή παρουσιάστηκε και η γυναικεία συλλογή Cruise, η πρώτη που σχεδίασε η Σιλβάνα Αρμάνι, ανιψιά του Giorgio Armani.

Πηγή: skai.gr

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