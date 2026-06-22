Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς το μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών οδήγησε με δύο γκολ την Αργεντινή στη νίκη με 2-0 επί της Αυστρίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στη φάση των «32» του Μουντιάλ ως πρωτοπόρα του ομίλου της.

Ο GOAT του αθλήματος μπορεί να αστόχησε σε πέναλτι στο 8ο λεπτό, ωστόσο στο 38ο λεπτό βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με ψύχραιμο πλασέ, γράφοντας ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο Μέσι δεν σταμάτησε εκεί. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης πέτυχε και δεύτερο γκολ, φτάνοντας τα πέντε στο φετινό τουρνουά. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η Αργεντινή έχει σημειώσει συνολικά πέντε γκολ στη διοργάνωση και όλα φέρουν την υπογραφή του αρχηγού της.

Με τη νίκη αυτή, η «αλμπισελέστε» έφτασε τους έξι βαθμούς στον 10ο όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση. Αντίθετα, η Αυστρία παρέμεινε στους τρεις βαθμούς, ενώ Αλγερία και Ιορδανία έμειναν χωρίς βαθμό πριν από την αναμέτρησή τους, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 (ώρα Ελλάδας).

Το ματς:



Εκρηκτικό το ξεκίνημα της αναμέτρησης αφού μόλις στο 4' η Αργεντινή ζήτησε πέναλτι για ανατροπή του Λαουτάρο Μαρτίνες στην περιοχή από τον Πος, με τη φάση να εξετάζεται στο VAR και τον Αμίν Ομάρ να δείχνει την άσπρη βούλα στη συνέχεια. Ο Μέσι που ανέλαβε την εκτέλεση είχε την ευκαιρία να σκοράρει και να μείνει μόνος πρώτος στη λίστα των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, αλλά στο 8' αστόχησε στέλνοντας την μπάλα άουτ!



Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στη συνέχεια, με τον Αλάμπα να κόβει την τελευταία στιγμή την μπάλα στο 19' πριν ο Μέσι εκτελέσει από κοντά, με την Αυστρία να στέκεται πολύ καλά στο πρώτο ημίωρο, επιβεβαιώνοντας πως είναι μια σκληρή, ευρωπαϊκή ομάδα που δεν δίνει χώρους στην αντίπαλό της.

Ο Μέσι ήταν μέσα σε όλες τις επιθετικές προσπάθειες της ομάδας του και στο 32’ είδε υπέροχα τον Έντσο Φερνάντες, η μπάλα γύρισε σε εκείνον αλλά το τελείωμά του βρήκε πάνω στον Αλάμπα. Η Αργεντινή είχε το πάνω χέρι και στο 38’ άνοιξε το σκορ με ποιον άλλον, τον απόλυτο GOAT Λιονέλ Μέσι! Ιδανική κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες της «αλμπισελέστε», ο Μεδίνα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Αλμάδα άψογα άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο Μέσι με ιδανικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε ένα ιστορικό τέρμα που τον τοποθέτησε μόνο πρώτο στη λίστα των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Το πρώτο μέρος δεν είχε κάποια άλλη στιγμή, με την Αργεντινή να ρίχνει τον ρυθμό και να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με το ιστορικό τέρμα του Μέσι. Η πρώτη, ουσιαστικά, καλή στιγμή για την Αυστρία ήρθε στο 55’ με την δυνατή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σάμπιτσερ που ανάγκασε σε δύσκολη απόκρουση τον Μαρτίνες.

Στο 65' ο Μέσι επιχείρησε σουτ που κόντραρε στον Σλάγκερ, με τον διαιτητή να υποδεικνύει άουτ, ενώ στη συνέχεια οι δύο προπονητές προχώρησαν σε διαδοχικές αλλαγές.

Στο 86' ο Νίκο Γκονζάλες βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, όμως ο Ντανσό τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας το δεύτερο γκολ. Τελικά, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μέσι έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για την Αργεντινή, σκοράροντας από κοντά για το τελικό 2-0. Με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έφτασε τα 18 γκολ στη διοργάνωση και τα πέντε στο φετινό τουρνουά, ολοκληρώνοντας μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση.

Πηγή: skai.gr

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