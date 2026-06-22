Η επιστροφή του ιρανικού πετρελαίου στις ΗΠΑ μετά από 35 χρόνια

Η αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο για 60 ημέρες, στο πλαίσιο της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας, άνοιξε ξανά την αμερικανική αγορά για το ιρανικό αργό για πρώτη φορά εδώ και 35 χρόνια.

Η χαλάρωση των κυρώσεων, αν και προσωρινή, αποτελεί ένα βήμα προς την αποκατάσταση πιο ομαλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε αντιπαράθεση εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες. Παράλληλα, όπως εξηγεί το πρακτορείο Bloomberg, η επιστροφή του ιρανικού πετρελαίου θα μπορούσε να μετριάσει τις συνέπειες της μεγαλύτερης διαταραχής στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου στην ιστορία, αν και παραμένει αβέβαιο κατά πόσο τα αμερικανικά διυλιστήρια θα θελήσουν να επανεκκινήσουν τις αγορές από το Ιράν.

Την τελευταία φορά που αμερικανικές εταιρείες εισήγαγαν σημαντικές ποσότητες ιρανικού πετρελαίου, η επανάσταση του σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ απείχε ακόμη δεκαετίες και η Σοβιετική Ένωση εξακολουθούσε να υπάρχει, αν και βρισκόταν λίγους μήνες πριν από την κατάρρευσή της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τότε καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου, εξαρτώμενες σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες των χωρών του ΟΠΕΚ.

Τα τελευταία φορτία ιρανικού πετρελαίου που εισήχθησαν στις ΗΠΑ πριν από το εμπάργκο που επέβαλε η κυβέρνηση Κλίντον το 1995 κατέληξαν σε διυλιστήρια στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και το Μισισίπι.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), οι Chevron και Marathon Petroleum συγκαταλέγονταν μεταξύ των τελευταίων εταιρειών που εισήγαγαν ιρανικό πετρέλαιο το 1991. Τα αμερικανικά διυλιστήρια αγόραζαν κυρίως μεσαίου βαθμού «ξινό» αργό πετρέλαιο από το Ιράν, μια ποιότητα που ήταν τότε σχετικά σπάνια.

Η πορεία του Ιράν ως προμηθευτή πετρελαίου των ΗΠΑ άλλαξε οριστικά το 1979, όταν η πολιτική και κοινωνική αναταραχή κορυφώθηκε με την Ιρανική Επανάσταση, οδηγώντας τον Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, στενό σύμμαχο της Ουάσιγκτον, στην εξορία.

Τα αμερικανικά διυλιστήρια σταμάτησαν αμέσως τις αγορές ιρανικού πετρελαίου μετά την απόφαση του προέδρου Τζίμι Κάρτερ να απαγορεύσει τις εισαγωγές από το Ιράν. Οι εισαγωγές, που είχαν φθάσει τις 850.000 βαρέλια ημερησίως το 1977, μηδενίστηκαν λίγους μήνες μετά την άνοδο του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί στην εξουσία.



Πηγή: skai.gr

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