Ανάλυση BBC: Έχει η Κάμαλα Χάρις ό,τι χρειάζεται για να νικήσει τον Τραμπ;

Ο δρόμος για την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για να εξασφαλίσει την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών για την προεδρία φαίνεται να ξεκαθαρίζει, έχοντας λάβει τη στήριξη κορυφαίων στελεχών του κόμματος αλλά και μεγάλο μέρος των αντιπροσωπειών.

Ωστόσο, αυτό το στάδιο για την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις ενδεχομένως να είναι το εύκολο. Η πιο δύσκολη πρόκληση, η νίκη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, παραμένει μπροστά της. Η επιλογή της ως ο επίσημος υποψήφιος των Δημοκρατικών προσφέρει νέα πλεονεκτήματα στην παράταξή της, αλλά αποκαλύπτει επίσης αδυναμίες που απασχολούσαν λιγότερο τον Μπάιντεν.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η Χάρις βρίσκεται ελαφρώς πίσω από τον πρώην πρόεδρο, στην ίδια περίπου θέση με εκείνη του Μπάιντεν πριν από την ιστορική ανακοίνωσή του. Ωστόσο, οι μετρήσεις αφορούσαν σε μία υποθετική υποψηφιότητα της Χάρις και πλέον υπό το βάρος των πραγματικών εξελίξεων τα ποσοστά ενδέχεται να αλλάξουν υπέρ της.

Τουλάχιστον για μια στιγμή, ανοίγεται μία νέα προοπτική για τους Δημοκρατικούς μετά από περισσότερες από τρεις εβδομάδες εσωτερικών αντιπαραθέσεων για την ικανότητα του προέδρου Τζο Μπάιντεν να παραμείνει και να κερδίσει την προεδρική κούρσα.

Όλοι οι κορυφαίοι πιθανοί αντίπαλοι της Χάρις έχουν εκφράσει τη στήριξή τους υπέρ της, όπως και η πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι – η οποία παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Αυτή η συνθήκη, ωστόσο, διαμορφώνεται σε μια σφιχτή κούρσα ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, που αντανακλά τα βαθιά κομματικά χαρακώματα στην αμερικανική πολιτική και την απέχθεια που έχουν πολλοί ψηφοφόροι για τον Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιο.

Η κύρια πρόκληση - και ευκαιρία - της αντιπροέδρου θα είναι να αξιοποιήσει αυτή την αποστροφή προς τον Τραμπ, να προσελκύσει κεντρώους ψηφοφόρους σε βασικές πολιτείες και να ενεργοποιήσει τη βάση των Δημοκρατικών, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούσε με απόγνωση τις εξελίξεις.

Επαναφορά;

Αυτή την αίσθηση ανανέωσης του δημοκρατικού στρατοπέδου αντανακλά και η ανταπόκριση των δωρητών. Σύμφωνα με το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις, η εκστρατεία της συγκέντρωσε περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολάρια σε νέες δωρεές μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν, γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση υποψηφίου στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα κεφάλαια, μαζί με τα σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια που κληρονομεί από το ταμείο συγκέντρωσης κεφαλαίων Μπάιντεν-Χάρις, της δίνει μια σταθερή οικονομική βάση για την επερχόμενη εκστρατεία.

Η Χάρις, εάν αναδειχθεί σε επίσημη υποψήφια των Δημοκρατικών, αποκρούει επίσης μια από τις πιο αποτελεσματικές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Ρεπουμπλικάνοι εναντίον του αντιπάλου τους: την ηλικία του.

Για μήνες, η εκστρατεία του Τραμπ κατηγορούσε τον Μπάιντεν ότι ήταν αδύναμος και μπερδευόταν εύκολα – χαρακτηρισμοί που προβλημάτισαν πολλούς Αμερικανούς μετά την επίδοσή του στο ντιμπέιτ πριν από τέσσερις εβδομάδες.

Η αντιπρόεδρος, σε ηλικία 59 ετών, θα είναι πιο πολιτικά ενεργή και σε θέση να αναδείξει τις θέσεις του κόμματός της. Θα μπορούσε επίσης να στρέψει το επιχείρημα για την ηλικία εναντίον του 78χρονου Τραμπ, καθώς εάν κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση θα είναι ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος που εξελέγη ποτέ.

Η Χάρις μπορεί επίσης να υποστηρίξει από καλύτερη θέση τους μαύρους ψηφοφόρους, οι οποίοι σύμφωνα με δημοσκοπήσεις είχαν απομακρυνθεί από τον Μπάιντεν τους τελευταίους μήνες. Εάν μπορέσει να συνδυάσει τη συγκεκριμένη στρατηγική με την υποστήριξη σε άλλες μειονότητες και νεότερους ψηφοφόρους, κοινωνικές ομάδες που έδωσαν τη νίκη στον Μπάρακ Ομπάμα το 2008 και το 2012, θα μπορούσε να κερδίσει έδαφος έναντι του Τραμπ στις πολιτείες από τις οποίες θα κριθούν οι φετινές εκλογές.

Το υπόβαθρό της ως εισαγγελέας θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει τα διαπιστευτήριά της για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Ενώ η ιδιότητά της αυτή προβλήθηκε στις εκλογές του 2019 που ήταν υποψήφια Αντιπρόεδρος και οδήγησε σε χλευαστικές επιθέσεις «η Κάμαλα είναι μπάτσος» από την αριστερά, θα μπορούσε να τη βοηθήσει σε μια εκστρατεία κατά του Τραμπ.

Η αντιπρόεδρος πρωτοστάτησε επίσης στο ζήτημα των αμβλώσεων, το οποίο έχει αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά ζητήματα για την για τη βάση των Δημοκρατικών στις πρόσφατες εκλογές. Ο Μπάιντεν, αντίθετα, μερικές φορές είχε υποστηρίξει χλιαρά το ζήτημα.

Τα τρωτά σημεία της Χάρις

Παρ' όλα τα πιθανά πλεονεκτήματα της Χάρις, υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο ορισμένοι Δημοκρατικοί ήταν αρχικά απρόθυμοι να πιέσουν τον Μπάιντεν να παραιτηθεί, δεδομένου ότι η Αντιπρόεδρος θα ήταν ο επικρατέστερος διάδοχος.

Παρά τον ενθουσιασμό των Δημοκρατικών για το θέμα των αμβλώσεων, το ιστορικό της Χάρις ως αντιπρόεδρος συγκεντρώνει διαφορετικές ερμηνείες.

Στις αρχές της κυβέρνησης, της τέθηκε το καθήκον να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Ορισμένα λάθη και λανθασμένες δηλώσεις - συμπεριλαμβανομένης μιας συνέντευξης τον Ιούνιο του 2021 με τον παρουσιαστή του NBC News, Λέστερ Χολτ , κατέρριψαν τη θέση της και την άφησαν εκτεθειμένη σε συντηρητικές επιθέσεις.

Οι Ρεπουμπλικάνοι την κατηγορούν ήδη ως τον «τσάρο των συνόρων» του προέδρου, προσπαθώντας να ενσαρκώσουν στο πρόσωπό της τις αντιδημοφιλείς μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η εκστρατεία του Τραμπ θα προσπαθήσει επίσης να στρέψει την εισαγγελική ιδιότητα της αντιπροέδρου εναντίον της – τόσο αναδεικνύοντας το ιστορικό του πρώην προέδρου όσον αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης όσο και με το να επιτεθούν στις προηγούμενες αποφάσεις της ως εισαγγελέας και στις αποφάσεις που εξέδωσε για αποφυλάκιση.

Μια άλλη ευπάθεια της Χάρις είναι το ιστορικό της ως υποψήφια. Στην υποψηφιότητά της για τη Γερουσία το 2016, αντιμετώπισε μόνο τη συμβολική αντιπολίτευση των Ρεπουμπλικανών στην Καλιφόρνια που είναι προπύργιο των Δημοκρατικών.

Η μία και μοναδική υποψηφιότητά της για το εθνικό αξίωμα – μια προσπάθεια για το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία του 2020 – κατέληξε σε καταστροφή. Ενώ αναδείχθηκε νωρίς, ένας συνδυασμός λανθασμένων συνεντεύξεων, έλλειψη σαφούς καθορισμένου οράματος και κακής διαχείρισης καμπάνιας την οδήγησαν να εγκαταλείψει ακόμη και πριν από τις προκαταρκτικές ψηφοφορίες.

Πρώτες εντυπώσεις

Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Χάρις είναι ότι ενώ μπορεί να έχει την ευκαιρία να αποστασιοποιηθεί από μερικά από τα πιο αντιδημοφιλή στοιχεία της διακυβέρνησης Μπάιντεν, δεν έχει επίσης την πολυτέλεια οι πολιτικές της να είναι ευρέως γνωστές στους ψηφοφόρους.

Η Κάμαλα Χάρις αναμένεται να μπει στο στόχαστρο της επίθεσης των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι θα την χαρακτηρίσουν ως «αδοκίμαστη» και πολύ επικίνδυνη για να είναι πρόεδρος. Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ έχει τώρα το πλεονέκτημα ότι έχει δοκιμαστεί.

Η αντιπρόεδρος έχει την ευκαιρία, τις επόμενες μέρες, να παρουσιαστεί εκ νέου στο αμερικανικό κοινό. Εάν δεν περάσει αυτόν τον σκόπελο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εκτεταμένη μάχη εξουσίας μέχρι το εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών στα τέλη Αυγούστου. Θα ήταν πιθανό ακόμα και το να ενωθεί το κόμμα πίσω από έναν διαφορετικό υποψήφιο - ή να διαλυθεί.

Όπως έδειξαν οι τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, οι συσχετισμοί στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και μόνιμα. Η Χάρις πέτυχε να λάβει την έγκριση για τη συμμετοχή της στη μεγαλύτερη σκηνή της αμερικανικής πολιτικής και τώρα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να δώσει τη μάχη επιτυχώς.



