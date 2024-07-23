Στροφή της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ μετά την παραίτηση του Τζο Μπάιντεν, θέτοντας στο στόχαστρο των επιθέσεων την Κάμαλα Χάρις.

Ο Τραμπ με καταιγισμό αναρτήσεων στο Truth Social επιτέθηκε στην Αντιπρόεδρο και επικρατέστερη υποψήφια για την προεδρία των Δημοκρατικών.

Ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, στους Δημοκρατικούς και στα ΜΜΕ σε μια καταιγίδα αναρτήσεων μέσα στη νύχτα.

«Ψεύτρα, Κάμαλα Χάρις» έγραψε ο πρώην πρόεδρος ενώ ισχυρίστηκε ψευδώς, όπως αναφέρει το CNN ότι η Χάρις διορίστηκε από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για να επιβλέπει τα σύνορα και δεν πραγματοποίησε ποτέ επίσκεψη στο σημείο ως αντιπρόεδρος.

Η Κάμαλα Χάρις, όπως τονίζει το δημοσίευμα, επισκέφτηκε τα σύνορα το 2021 και διορίστηκε από τον Μπάιντεν για να εξετάσει τις βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής.



