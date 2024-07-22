Στήριξη (με καθυστέρηση) της Πελόζι στην Κάμαλα Χάρις

Τη στήριξή της, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, προς την Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε ο Νάνσι Πελόζι, τονίζοντας πως η υποστήριξή της είναι «επίσημη, προσωπική και πολιτική».

"Επισήμως, έχω δει τη δύναμη και το θάρρος που έχει η Κάμαλα Χάρις ως υπέρμαχος των εργαζόμενων οικογενειών, αγωνιζόμενη κυρίως για το δικαίωμα της γυναίκας να επιλέγει" ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πελόζι. "Προσωπικά, γνωρίζω την Κάμαλα Χάρις εδώ και δεκαετίες, ως έναν άνθρωπο με ισχυρές αξίες, πίστη και δέσμευση στο δημόσιο καλό. Πολιτικά, μην τρέφετε αυταπάτες: Η Κάμαλα Χάρις ως γυναίκα στην πολιτική είναι εξαιρετικά οξυδερκής -και έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι τον Νοέμβριο θα μας οδηγήσει στη νίκη.".

Η ποικιλομορφία μεταξύ των Δημοκρατικών είναι η δύναμη της παράταξης, συμπλήρωσε η Πελόζι. Τώρα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να κοιτάξουμε μπροστά, να νικήσουμε με θόρυβο τον Τραμπ και να εκλέξουμε με ενθουσιασμό την Κάμαλα Χάρις ως τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ", είπε. "Εμπρός για τη νίκη".

Πηγή: skai.gr

