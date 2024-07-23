ΗΠΑ: Ο γερουσιαστής Μενέντεζ θα παραιτηθεί στις 20 Αυγούστου

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ θα παραιτηθεί από το πόστο του στις 20 Αυγούστου, δήλωσε σήμερα με ανάρτηση στο Χ ένας δημοσιογράφος της New Jersey Globe επικαλούμενος τρεις πηγές με γνώση των προθέσεων του γερουσιαστή, που κρίθηκε ένοχος για διαφθορά, γράφοντας έτσι τον επίλογο της πολιτικής σταδιοδρομίας του άλλοτε πανίσχυρου στελέχους των Δημοκρατικών.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν έκρινε την περασμένη εβδομάδα ένοχο τον γερουσιαστή για τις 16 ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε συμπεριλαμβανομένης της δωροληψίας, στη δίκη του για διαφθορά.,

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, είχε καλέσει τον Μενέντεζ να υποβάλει την παραίτησή του.

Ο 70χρονος Μενέντεζ, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν πρόεδρος της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βάρυναν: δωροληψία και άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος επ’ ωφελεία ιδίως της Αιγύπτου και του Κατάρ, παρακώλυση της δικαιοσύνης, καθώς και ότι ενεργούσε ως πράκτορας ξένης κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

