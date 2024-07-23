Κάμαλα Χάρις: Ποιες είναι οι θέσεις για Γάζα, αμβλώσεις, μεταναστευτικό και οικονομία

Η Κάμαλα Χάρις, η οποία προέβη σε μια «αρχηγική δήλωση» λίγο μετά την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού αντιπροσώπων στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος, είχε πλασαριστεί ως «αντί - Τραμπ» σε μια διαφήμιση της προεδρικής καμπάνιας της του 2020, που βγήκε εκ νέου «στην επιφάνεια» μετά την παραίτηση του Τζο Μπάιντεν.

Δεν είναι όμως ευρέως γνωστό, ακόμη και στην αμερικανική κοινή γνώμη, ποιες είναι οι απόψεις της για τη Γάζα, τις αμβλώσεις, το μεταναστευτικό και τον πληθωρισμό.

Γάζα

Η Χάρις έχει υποστηρίξει τη γραμμή του Μπάιντεν για τη Γάζα, αλλά θεωρείται πιο δυναμική όταν χρειάζεται να επικρίνει το Ισραήλ και να εκφράσει ενσυναίσθηση για τους Παλαιστίνιους αναφέρει ο Guardian. Όταν εκφώνησε μια ομιλία τον Μάρτιο στη Σέλμα της Αλαμπάμα για τον εορτασμό της 59ης επετείου της «Ματωμένης Κυριακής», τα σχόλιά της για τη Γάζα ακολουθήθηκαν από συνεχόμενα χειροκροτήματα.



«Οι άνθρωποι στη Γάζα λιμοκτονούν. Οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Και η κοινή μας ανθρωπιά μας αναγκάζει να δράσουμε», είπε. «Δεδομένης της τεράστιας κλίμακας πόνου στη Γάζα, πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός». «Για έξι εβδομάδες» πρόσθεσε, αφότου σταμάτησε το χειροκρότημα.

Αμβλώσεις

Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι η Χάρις θα έχει το γυναικείο φύλο δίπλα της μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Roe v Wade (ο νόμος για τις ανεμπόδιστες αμβλώσεις) ανατράπηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξαιτίας τριών δικαστών που διορίστηκαν από τον Τραμπ, ο οποίος καυχήθηκε για το θέμα αυτό.



Ξεκινώντας από τα τέλη του 2023, η Χάρις ξεκίνησε μια πανεθνική περιοδεία για να επισημάνει τις απειλές για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα που θέτει μια δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ – ένα θέμα από το οποίο ο Μπάιντεν έχει επικριθεί ότι αποφεύγει. Ο Μπάιντεν έχει υπερασπιστεί τον Roe v Wade, αλλά έχει παραδεχθεί ότι «δεν ενδιαφέρεται τόσο για τις αμβλώσεις».

Ο Τραμπ νίκησε μια γυναίκα στο παρελθόν - τη Χίλαρι Κλίντον. Μετά από όσα έγιναν με τον Roe v Wade, περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να παρακινηθούν να ψηφίσουν Δημοκρατικούς χάρη στην πιθανότητα να εκλεγεί μια γυναίκα πρόεδρος που είναι ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων των αμβλώσεων. Βέβαια, αυτό θα παρακινήσει και τους ανθρώπους που είναι κατά των αμβλώσεων να ψηφίσουν τον Τραμπ.

Μεταναστευτικό

Ο Τραμπ θα προσπαθήσει να δείξει στους αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους ότι η αντίπαλός του έχει εμπλοκή σε δύο ζητήματα στα οποία υπολογίζει ώστε να νικήσει τον Νοέμβριο: τη μετανάστευση και το κόστος ζωής, ανέφερε το Reuters.



Η εκστρατεία του Τραμπ ήδη «δείχνει» τη Χάρις ως συνυπεύθυνη της κυβέρνησης Μπάιντεν για πολιτικές που όπως υποστηρίζει αποτελούν «πηγές» δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων.



Στο πλαίσιο αυτό, το «στρατόπεδο» του τέως προέδρου θα επιχειρήσει να την ταυτίσει όσο το δυνατόν πιο πολύ με τη μεταναστευτική πολιτική του Μπάιντεν, για την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι προκάλεσε την απότομη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που περνούν παράνομα τα νότια σύνορα με το Μεξικό.



Ως αντιπρόεδρος, η Χάρις επιφορτίστηκε με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, και όχι για τη συνοριακή πολιτική, όπως ισχυρίζονται εδώ και καιρό οι Ρεπουμπλικάνοι. Στο πλαίσιο αυτό, η Χάρις ανακοίνωσε το 2023 πόρους 950 εκατ. δολαρίων για την επιτυχή αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης στη Βόρεια Αμερική από τη Λατινική Αμερική.



Έχει μπει στο «στόχαστρο» των Ρεπουμπλικανών που έχουν μάλιστα οδηγήσει αιτούντες άσυλο με λεωφορεία στο σπίτι της σε πολλές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων την παραμονή των Χριστουγέννων.



Τον Φεβρουάριο η Χάρις ανέφερε ότι το σύστημα μετανάστευσης των ΗΠΑ ήταν «χαλασμένο», δηλώνοντας στο δίκτυο Spectrum News: «Γνωρίζουμε, και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό, ότι το μεταναστευτικό μας σύστημα έχει πρόβλημα και πρέπει να διορθωθεί».



Η δήλωσή της έγινε όταν ένα δικομματικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο τα σύνορα θα έκλειναν εάν οι μεταναστευτικές ροές έφταναν ένα «πλαφόν», έμεινε «στον αέρα» αφότου ο Τραμπ προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους να μην το υποστηρίξουν, αναφέρουν οι New York Times.



Ως γερουσιαστής, η Χάρις ήταν σθεναρή υποστηρίκτρια της δυνατότητας εργασίας και της νομικής διευκόλυνσης των «Dreamers», ανθρώπων που ως παιδιά μεταφέρθηκαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πληθωρισμός

Μια δεύτερη «μεγάλη γραμμή επίθεσης» κατά της Χάρις από το επιτελείο του Τραμπ είναι η οικονομία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι οι Αμερικανοί είναι δυσαρεστημένοι με το υψηλό κόστος τροφίμων και καυσίμων, καθώς και με τα επιτόκια που έχουν κάνει την αγορά ενός σπιτιού λιγότερο προσιτή.



«H Χάρις θα είναι ακόμα ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ για τους ανθρώπους του Έθνους μας από τον Τζο Μπάιντεν», είπε ο Τραμπ σε δήλωσή του την Κυριακή. «Έχουν ο ένας την ιστορία του άλλου και δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο» υποστήριξε.



Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, με τις τιμές να πέφτουν, αναζωογονώντας τις ελπίδες ότι η Federal Reserve (Ομοσπονδιακή Τράπεζα) ενδέχεται να μειώσει σύντομα τα επιτόκια. Καθώς ο πληθωρισμός μειώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, έχοντας παραμείνει αμετάβλητος τον Μάιο, η ετήσια αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν επίσης η μικρότερη σε ένα έτος.



Αλλά το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, και το μυαλό των ανθρώπων σε αυτές τις εκλογές θα είναι στο πορτοφόλι τους. Η ετήσια αύξηση των τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Ιούνιο από το «ταβάνι» του 9,1% τον Ιούνιο του 2022, που ήταν το υψηλότερο επίπεδό που είχε βιώσει μια γενιά.



Σε μια συνέντευξη στο WDSU ένα τοπικό κανάλι ειδήσεων που συνδέεται με το NBC, στις 21 Ιουλίου, η Χάρις αναφέρθηκε στο κόστος ζωής. «Ίσως η υψηλότερη προτεραιότητα του προέδρου και της κυβέρνησής μας είναι η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου και του κόστους ζωής», είπε.



«Αν δεν ήταν ξεκάθαρο πριν από την πανδημία, είναι σίγουρα ξεκάθαρο μετά, ότι οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι και πρέπει να μένουν σπίτι χωρίς να σκέφτονται αν θα μπορούν να βάζουν φαγητό στο τραπέζι», τόνισε. «Λοιπόν, αυτά είναι μερικά πράγματα για τα οποία θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».



