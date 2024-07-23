Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς ανακοίνωσε σήμερα ότι προτείνει τη Λουσί Καστέ, ένα μη πολιτικό πρόσωπο, για πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Η Λουσί Καστέ είναι 37 ετών, οικονομολόγος, διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων στον Δήμο του Παρισιού και συμμετέχει ενεργά σε οργανώσεις για την υπεράσπιση του δημόσιου τομέα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων(AFP) και μεταδόθηκε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Νέου Λαϊκού Μετώπου, η Λουσί Καστέ δήλωσε ότι επιθυμεί «την κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος» που αποφάσισε πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές η γαλλική κυβέρνηση και ότι, αν οριστεί πρωθυπουργός, στόχος της θα είναι η ενίσχυση του γαλλικού δημόσιου τομέα καθώς και η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας προς προοδευτικότερες κατευθύνσεις.

Τάχθηκε επίσης υπέρ της ενίσχυσης της αγοραστικής ικανότητας των Γάλλων και της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Η πρόταση των κομμάτων της αριστεράς δημοσιοποιήθηκε λίγη ώρα πριν την συνέντευξη που είχε προγραμματίσει να δώσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε γαλλικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

Πηγή: skai.gr

