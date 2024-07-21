Επίσημα υποψήφια η Κ. Χάρις - "Είναι τιμή μου να έχω τη στήριξη του προέδρου"

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι αποσύρεται από την κούρσα για τις εκλογές.

"Είναι τιμή μου να έχω τη στήριξη του προέδρου και πρόθεσή μου είναι να κερδίσω το χρίσμα για την υποψηφιότητα του προέδρου", δήλωσε.

"Θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου για να ενώσω το Δημοκρατικό Κόμμα και να ενώσω το έθνος μας για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ", πρόσθεσε.

Λεπτά μετά την ανακοίνωση του Μπάιντεν ότι αποχωρεί από την κούρσα, πρωτοκλασάτα στελέχη των Δημοκρατικών δήλωσαν δημόσια τη στήριξή τους στην Χάρις.

Πηγή: skai.gr

