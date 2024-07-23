Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τρίτη ότι θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτή την εβδομάδα στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.

Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου με ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social αρχικά έγραψε πως η συνάντηση με τον Νετανιάχου θα γίνει αύριο Τετάρτη, πριν μιλήσει για συνάντηση την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

