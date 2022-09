Eutelsat: Εντυπωσιακό βίντεο από την εκτόξευση του τριώροφου ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκε με επιτυχία ο ψηλότερος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος της Ευρώπης που έχει σταλεί ποτέ στο διάστημα. Ο «Eutelsat Konnect Very High Throughput Satellite» έχει ύψος τριών ορόφων (8,9 μέτρα) και βάρος 6,5 τόνους.

Ariane 5 has launched from French Guiana to deploy EUTELSAT KONNECT VHTS, the most powerful European telecommunications satellite ever built, into orbit.



